MUWI La Rioja Fest presenta sus actividades enoturísticas y los nuevos vinos El Rayo Olarra

Presentación de actividades paralelas Muwi Rioja Fest - MUWI RIOJA FEST

LOGROÑO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

MUWI La Rioja Music Fest ha presentado hoy su programación de actividades vinculadas al vino para la edición de 2026 y ha desvelado una de las grandes novedades de su décimo aniversario: El Rayo Olarra Edición Especial MUWI, el nuevo vino del festival, un "vino de pueblo" elaborado por Bodegas Olarra con uvas procedentes del logroñés barrio de El Cortijo. La presentación ha tenido lugar precisamente en el propio viñedo del que nacen las uvas con las que se elabora este vino.

Con este lanzamiento, el festival vuelve a reivindicar el vino como uno de los ejes esenciales de su identidad y de su propuesta cultural. Música, patrimonio, gastronomía, y experiencias enoturísticas volverán a convivir en una programación específica que convierte al festival en una cita singular dentro del panorama nacional.

Las actividades arrancan el martes 25 de agosto con una cena maridaje con 5 vinos de Bodegas Olarra y 5 pinchos del restaurante La Tavina en la calle Laurel. El miércoles 26, Juan Ángel Rodrigálvarez, premio Nacional de Pastelería, nos propondrá un recorrido sensorial con el maridaje entre los vinos El Rayo Olarra Edición Especial MUWI y los chocolates de su obrador Kankel Cacao. La programación continuará el jueves 27 de agosto con tres nuevas citas.

Por un lado, el calado del CCR acogerá la cata de vinos 'El Rayo Olarra Edición Especial MUWI', una oportunidad para descubrir las singularidades de los vinos creados para esta edición. Ese mismo día, MUWI programará en el agora del CCR el show 'Wine Up Comedy: risas y vinos' con Sheila La La, un formato que fusionará la comedia con la cata de vinos en un formato muy original y que ha recorrido con enorme éxito las principales ciudades de nuestro país.

Además, el Espacio Lagares será escenario de la actuación en acústico del músico Víctor Coyote, que presentará sus últimas producciones: el disco recopilatorio 'El Propio' y la redición de su libro 'Cruce de perras' el propio Coyote en su propia barrica. Una cita programada en colaboración con el festival de poesía Agosto Clandestino.

El sábado 29, MUWI mira al patrimonio de la ciudad con la ruta guiada 'El camino del vino', una experiencia que recorrerá algunos de los principales hitos enogastronómicos de Logroño, desde la Plaza de Abastos hasta el Centro de la Cultura del Rioja y su exposición 'La familia del vino'.

También el sábado tendrán lugar las 'Experiencias MUWI-Olarra', que constan de una visita guiada a la bodega y las naves de barricas acompañada de una degustación de sus vinos, para finalizar con la música de un Dj del cartel del festival en los jardines exteriores. La organización habilitará autobuses desde la Fuente Murrieta para todo aquel que quiera participar de la visita.

Recordar también que en mayo continúa el ciclo de conciertos MUWI Presenta con las actuaciones en horario vermú de Jero Romero, el sábado 9, y Queralt Lahoz, el sábado 23, en los jardines de Bodegas Olarra. El colofón a este ciclo lo pondrán Los Fresones Rebeldes el domingo 30 de mayo en la Sala Fundición de Logroño a las 13.00h A todas estas actividades hay que sumar la gran visibilidad que tendrá el vino dentro del recinto principal MUWI-Valbuena, con un amplio wine bar y una cuidada selección de cócteles elaborados con vinos de Bodegas Olarra.

"PROPUESTAS DIFERENCIALES"

Para Rafa Bezares, director del festival "este completo calendario de experiencias demuestra que MUWI quiere seguir ofreciendo propuestas diferenciales, donde el público que acude pueda relacionarse con el vino desde lugares muy diversos: los maridajes, la catas, el patrimonio, la música en acústico, el humor, la literatura o la arquitectura singular en la visita a bodega".

Tanto la organización de MUWIl, como los representantes de Bodegas Olarra, han querido también poner el foco en el nuevo vino del festival, El Rayo Olarra Edición Especial MUWI 2026, que nace como un vino de pueblo y se elabora con uvas de El Cortijo, reforzando así el arraigo local del proyecto y su voluntad de contar La Rioja desde la autenticidad.

Una de las grandes novedades de esta edición es la nueva imagen de la botella. La etiqueta ha sido desarrollada mediante un trabajo conjunto en el que han participado diferentes empresas riojanas: Hola Jorge, en la dirección de marketing; Calcco, en el diseño de las etiquetas, Riojadhesivos, en la elaboración técnica de la propia etiqueta; y Cartonajes Santorromán, en el diseño del packaging.

El resultado es una propuesta visual en la que cada etiqueta es diferente a la anterior, gracias a una combinación de los colores de MUWI y de El Rayo Olarra, convirtiendo cada botella en una pieza única, singular y reconocible.

Según Jose Pancorbo, promotor de MUWI: "el vino no es un complemento dentro del festival, sino una parte esencial de su identidad. Presentar este nuevo El Rayo Olarra en el propio viñedo del que nace es la mejor manera de explicar lo que somos: un festival que une música, territorio, vino, patrimonio y gastronomía riojana. El vino se podrá degustar no solo en el festival, diferentes establecimientos de la calle Laurel y resto de la ciudad también contarán con él en sus pizarras. Además, todo aquel que lo pruebe, participará en sorteos de abonos, botellas de vino y merchandising del festival".

En palabras de Pedro y Luis Limousin, directores generales de Bodegas Olarra: "El Rayo Olarra Edición Especial MUWI 2026 tiene un valor muy especial porque nace en esta viña de El Cortijo y es elaborado y embotellado en la ciudad, lo que le confiere ser el primer vino de pueblo de la capital riojana y porque traduce muy bien una forma actual de acercarse al vino: con autenticidad y con vocación de ser compartido en un contexto cultural y festivo como es MUWI"

El acto ha finalizado con la intervención del Alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que ha destacado que "Logroño se transforma cada verano, gracias a MUWI, en un gran escenario de conciertos irrepetibles, gastronomía y cultura del vino donde visitantes de todas las partes de España y La Rioja disfrutan de un ambiente maridado con nuestros caldos. Proyectos como MUWI La Rioja Music Fest contribuyen a proyectar una imagen dinámica y atractiva de Logroño y, en este caso, hacerlo además desde un viñedo de El Cortijo, con un vino vinculado y arraigado a la ciudad, refuerza todavía más ese vínculo entre cultura, paisaje, territorio e identidad. MUWI es una historia de éxito, un festival único que genera un gran retorno económico y de promoción, a todo ello, hay que sumar estas actividades que hoy se han presentado, con el vino como hilo conductor, que permitirán al visitante conocer más nuestra ciudad y nuestro patrimonio".

CARTEL POR DÍAS

También se ha dado a conocer la distribución del cartel por días del festival: el jueves 27, jornada gratuita, actuarán las bandas Norwen, Eba al Desnudo y Eh, Mertxe! El viernes 28 será el turno de Ginebras, Sidonie, ETS, Queralt Lahoz y Casapalma. El sábado 29 subirán al escenario La M.O.D.A. Sanguijuelas del Guadiana, La Milagrosa, Depedro, y Jiménez con Jota.

El domingo 30 cerrarán el festival Travellin' Brothers, Vuelo 505, La Fantástica Banda plays The Beatles y los combos de Amadeus MUWI Band.

Una edición más MUWI refrenda su apuesta por dar cabida al talento riojano, en este caso con la presencia artistas como Eba al desnudo o Norwen entre muchos otros.

El precio de las entradas de viernes y sábado es de 42euro + gastos de gestión (cupo limitado a 150 entradas) y el de las de domingo 12 euros.

Además, la organización ha anunciado una oferta por tiempo limitado "especial cuadrillas", en las que por la compra de 5 abonos se regalará un abono extra. Las entradas para todas las actividades, así como los abonos y las entradas de día para MUWI 2026, ya están disponibles en www.muwi.es.