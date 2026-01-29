'Muwi La Rioja Music Fest', entre las experiencias musicales más destacadas de La Rioja

MUWI La Rioja, finalista como 'Mejor Programación Cultural' en los Iberian Festival Awards 2026 - SOL DE INVIERNO

LOGROÑO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

MUWI La Rioja Music Fest ha sido reconocido por el Observatorio de la Cultura como una de los eventos culturales más importantes de La Rioja, situándose en la 17ª posición, de entre las 24 propuestas seleccionadas por el jurado, en su último informe anual que ha sido hoy anunciado en una gala celebrada en el Palacio de Festivales de Santander.

Este reconocimiento sitúa a MUWI La Rioja Music Fest como una de las principales iniciativas culturales del territorio y refuerza su papel como evento clave en la agenda cultural riojana, tanto por su propuesta musical como por su capacidad de generar impacto social, turístico y económico.

El ranking del Observatorio de la Cultura se elabora a partir de la opinión de profesionales del sector cultural de todo el país, que valoran la relevancia, calidad e influencia de los distintos proyectos culturales desarrollados en cada comunidad autónoma. La inclusión de MUWI en esta clasificación supone un respaldo significativo al trabajo desarrollado por el festival desde su nacimiento, hace ahora 10 años.

Desde su primera edición, MUWI La Rioja Music Fest ha apostado por una programación de artistas de gran reconocimiento a nivel nacional, en una experiencia que marida música, vino, gastronomía y patrimonio, convirtiéndose en un espacio de encuentro y en un escaparate de primer nivel para Logroño y La Rioja.

La organización del festival ha valorado este reconocimiento como "un estímulo para seguir creciendo y mejorando, manteniendo el compromiso con la cultura, la música y la proyección de La Rioja dentro y fuera de la comunidad y ha querido agradecer el importante apoyo tanto del público, como de del Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento de Logroño, y de patrocinadores clave como Ibercaja o Bodegas Olarra entre otros, cuya implicación resulta fundamental para el desarrollo y la personalidad del festival".

MUWI La Rioja Music Fest continúa así afianzando su posicionamiento como uno de los eventos culturales de referencia del norte de España y como una cita imprescindible para los amantes de la música, el vino y la gastronomía.

Desde la organización recuerdan que el festival celebrará su 10ª edición del 27 al 30 de agosto en el Espacio MUWI-Valbuena y que ya se ha avanzado parte del cartel de artistas, entre los que se encuentran figuras de la talla de La M.O.D.A., Sidonie, Sanguijuelas del Guadiana o Depedro, entre otros.

Los abonos están disponibles en su página web www.muwi.es al precio de 73 euros.