Muwi La Rioja Music Fest presenta el cartel completo con dj's junto a su vino en un nuevo escenario para el festival

LOGROÑO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

MUWI La Rioja Music Fest ha presentado por todo lo alto, en el epicentro turístico y gastronómico de Logroño su propuesta de DJ acompañados del vino de esta edición. En este listado destaca David Van Bylen, referente en el panorama clubbin internacional, y Edu AnMu que cerrarán las jornadas de noche de MUWI el viernes y sábado.

Hace dos semanas nos sorprendieron con el cartel completo, que se anunció el mejor cartel hasta la fecha de todas las ediciones MUWI, y los organizadores querían mostrar más, así que han convocado a los medios en un entorno poco habitual para presentar a los DJ's que darán continuidad entre actuaciones, cerrarán los conciertos y animarán los diferentes escenarios que ofrece el Festival, al que se suma uno muy especial: La Laurel.

Nada mejor que acompañados de un buen vino, seleccionado en exclusiva para esta edición y que sintetiza perfectamente el espíritu del festival y que estará disponible, como ha anunciado José Vicente Jiménez - Presidente Asociación de Hosteleros de la Zona La Laurel- en varios establecimientos de la Laurel que se han sumado a esta iniciativa.

Este vino además de desplegar el cartel completo surge de la colaboración de diferentes actores que hacen posible el festival: la bodega con la selección del vino, TSMGO con el diseño del packaging y Etilisa con la producción de la etiqueta final.

Ricardo Moreno, Director de TSMGO |The show must go on consultora de branding que ha desarrollado y gestiona la imagen de marca del festival, ha indicado que el vino MUWI se ha convertido en un elemento icónico, casi tan reconocible como su cartel. Algo que identifica claramente a MUWI La Rioja Music Fest y que le hace muy relevante en el panorama musical nacional.

Los vinos elegidos son un Crianza DOC 100% tempranillo, que representa la noche y la parte más auténtica del festival, y el blanco joven Viura 100% como muestra de la parte diurna y más fresca.

Diego Castillo, Director General de Etilisa, destaca en el conjunto la dificultad de su producción al incorporar técnicas de complejidad elevada que ha supuesto un reto para Etilisa que ha solventado con soltura.

Los dos vinos se servirán desde mañana mismo en numerosos establecimientos de la Laurel (La Tavina) y serán vendidos en exclusiva durante los 4 días del Festival en el MUWI Market a modo de recuerdo. Además de que servirán para sorteos y concursos en redes sociales entre los fans del festival.

Además, los promotores Jose Pancorbo y Rafa Bezares han descrito lo que sucederá en la Laurel el sábado 27 de agosto, en donde la música en directo y las sesiones de djs llenarán sus calles, llevando la experiencia MUWI al centro turístico y enogastronómico de la ciudad.

La calle Laurel se ha transformado en un improvisado escenario, con una sesión a cargo de Fran Río Dj, en un adelanto de lo que espera el último fin de semana de agosto.

Los 13 DJ's convocados para revolucionar el festival componen un extracto de lo más seductor de las pistas de baile nacionales. Nombres consolidados y que llegan con el sello de calidad de haber triunfado en festivales próximos como el BBK Live, algunos locales que repiten después del buen sabor de boca de pasadas ediciones, jóvenes promesas que debutan con ganas de comerse el festival y algunos de los más sugerentes talentos del panorama electrónico, todos tienen su espacio en los escenarios de MUWI La Rioja Music Fest, desde el escenario principal en Bodegas Franco-Españolas, hasta la sala Maldeamores, pasando por El Revellín, la sala de Los Arcos, el escenario Viñas y la última incorporación La Laurel.

GRANDES NOMBRES EN MUWI LA RIOJA MUSIC FEST

Poco hay que decir de David Van Bylen, productor, remezclador y DJ, David Van Bylen es conocido en la escena independiente nacional por sus imprescindibles remixes, edits y mashups, es considerado por muchos djs y productores como el remezclador de referencia del indie nacional, llegándose a decir de él que es ni más ni menos que "el hombre que convirtió la música indie nacional en música de baile", David Van Bylen se ha inventado un universo sonoro propio y atemporal en el que todo es frescor, baile y pop.

Brummel, Panoramis, /Göo! y Fetén desplegarán un estilo muy personal que lleva al paroxismo con su fusión de electropop e indie con gran influencia setentera y ochentera con pinceladas de disco y electrónica muy bailonga con auténticos rompepistas.

El dúo femenino Me&DJ's y Yahaira dejarán que su impronta llene varios escenarios del festival, que se caracteriza, un año más, por dar visibilidad al talento, independientemente del género.

Dejamos paso al talento local que además edición tras edición se confirma como una de las bazas del festival al dar cabida a nuevos valores y sumar a los consolidados, junto con los Dj's riojanos DJ Lugg, Edu AnMu DJ, DJ Guatecon, IPU DJ se incorporan en esta edición un joven Lazy Sunday, Fran Río con su puesta en escena se vaticina una sesión de marcar época. DJ Guatecon acompañará al Lindy-Hop del MUWI Sunday.

Todos vienen con ganas de gustar y prometen que nos harán bailar durante todo el festival en los escenarios que componen el festival:

Jueves: Las Murallas del Revellín.

Viernes, sábado y domingo: Escenario principal y secundarios en Bodegas Franco-Españolas, Sala de Los Arcos y Escenario Viñas

Cierre todos los días en Escenario Maldeamores.

Como novedad este año los escenarios que acogerán el verMUWI del sábado en la Laurel.

PRINCIPAL EVENTO ENOTURÍSTICO DE LA ENÓPOLIS Y LA ENOREGIÓN

Los asistentes han coincidido en señalar a MUWI como el evento enoturístico de más proyección para Logroño y La Rioja alineado con los valores de la Comunidad.

Vuelve MUWI La Rioja Music Fest con más fuerza que nunca, tras dos años sin poder celebrar ningún evento multitudinario, y el festival como fue concebido y como todos guardamos en la retina en la exitosa edición de 2019, vuelve este verano a La Rioja el festival que mejor sintetiza los valores de la región: vino, gastronomía, música y hospitalidad.

Por MUWI, nacido en 2016, y ya consolidado con uno de los mejores festivales del norte de España, tanto por su cartel de artistas como por la experiencia, nos recuerda que han pasado Sidonie, Viva Suecia, Iván Ferreiro, Mikel Erentxun, Depedro, Rinôçérôse, Soleá Morente, La habitación roja, Christina Rosenvinge entre otros*y que este año vuelve con dos cabezas de cartel contundentes: León Benavente y Rigoberta Bandini ganadora de dos premios MIN a 'Premio Amazon Music a la Mejor Artista' y 'Premio Radio 3 a la Canción del Año' por su ya icónica 'Ay Mamá'.