'Nadie En Logroño Se Siente Extranjero', De Amina Talby Royo, Cartel Anunciador De Las Fiestas De San Mateo 2026 - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Festejos, Laura Rivas, acompañada por el resto de los miembros del jurado, ha presentado esta mañana el cartel anunciador de las fiestas de San Mateo y 69ª Vendimia Riojana, que se celebrarán en Logroño del 19 al 25 de septiembre.

El cartel ganador, titulado 'Nadie en Logroño se siente extranjero', representa mediante un conjunto de ilustraciones a personas de diferentes edades disfrutando de actos alegóricos de las fiestas de San Mateo, como el lanzamiento del cohete, la música, el folclore o las actividades para realizar en familia.

En este sentido, Rivas ha destacado que "este cartel se convierte en la mejor tarjeta de presentación de las fiestas de San Mateo, en unos días en los que las calles de nuestra ciudad no solo están llenas de logroñeses y logroñesas, sino también de muchos riojanos y riojanas procedentes de toda la comunidad autónoma y turistas que no quieren perderse unas fiestas que año tras año congregan a más personas".

La autora del cartel es Amina Talby Royo (Lardero, 2006), que actualmente estudia segundo curso del Grado en Diseño Gráfico en la Escuela Superior de Diseño de Aragón (Zaragoza). Según la artista, "desde que empecé a pensar en el diseño, tuve claro que quería buscar una diferenciación visual. Me inspiré en esa frase del himno de Logroño que dice que 'nadie en Logroño se siente extranjero' y que se convirtió en el tema del cartel para plasmar una fiesta en la que todos están invitados".

"Para traducir todo esto al lenguaje gráfico aposté por un trazo muy despreocupado y festivo, buscando humanizar las fiestas, y con una composición de personajes bastante compleja. En el cartel aparecen personas de todo tipo y de todas las edades disfrutando de San Mateo a su manera, ya sea con amigos, con la peña, en pareja o con la familia, porque aquí nadie se queda fuera. Además, incluí un pequeño detalle que me hacía mucha ilusión, y es que casi todos los personajes llevan el pañuelo al cuello. En definitiva, he querido hacer un cartel que invite a vivirlas y donde cualquiera, venga de donde venga, se sienta parte de Logroño", ha añadido la artista.

"Hablamos de una joven estudiante de diseño gráfico que ha sabido recoger, con un estilo fresco y dinámico, el espíritu de las fiestas mateas y de la propia ciudad en la que, como dice el nombre de la propia obra, nadie en Logroño se siente extranjero. Y es que representa perfectamente ese espíritu, pone el foco en que todos formamos parte de nuestra fiesta y transmite la idea de convivencia y alegría compartida en un San Mateo abierto a todas las generaciones", ha destacado la concejala de Festejos, quien ha añadido también que "la creatividad y la gran calidad artística de las propuestas recibidas ha supuesto un duro trabajo para los miembros del jurado, entre los que me incluyo, y que ha evaluado los 69 carteles presentados a este certamen municipal".

'PISTOLETAZO DE SALIDA'

Con esta elección, el Ayuntamiento da el pistoletazo de salida oficial a San Mateo 2026. "Ya tenemos cartel anunciador, está en marcha el proceso para la presentación de proyectos de carrozas para el desfile y próximamente elegiremos a la pareja vendimiadora de las fiestas.

En Logroño se empieza a respirar San Mateo", ha añadido la concejala de Festejos, Laura Rivas.

Galardonado con 3.500 euros, el cartel ha sido elegido por un jurado integrado por Laura Lázaro, concejala de Festejos; Rubén Antoñanzas, concejal del Grupo Municipal Mixto PR+; Miryam González, de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja; Diego Sacristán, de la Asociación de la Prensa de La Rioja; Jorge Martínez, en representación de la Asociación de Empresas de Comunicación de La Rioja A Crear; José Carlos Balanza, representante del tejido cultural; Rubén Castellanos, en representación de la juventud logroñesa; Pablo Sobrino, funcionario de la Unidad de Publicaciones del Ayuntamiento de Logroño; y Raúl López, de la Unidad de Festejos del Ayuntamiento, en calidad de secretario.

La ganadora realizará la adaptación gráfica del cartel a tres medidas diferentes, así como para las portadas del programa general de fiestas y del programa de actividades infantiles de las fiestas de San Mateo.