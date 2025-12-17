Unas Navidades frías abrirán un invierno que será más calido de lo normal de media pero con días fríos

Archivo - Un frente podría dejar nevadas este domingo - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unas Navidades frías, que incluso podrían ser blancas, abrirán un invierno que, de forma global en toda la estación, será más cálido de lo normal pero que contará con días fríos e incluso heladas.

El delegado territorial en funciones de la Agencia Estatal de Meteorología, Arcadio Blasco, ha ofrecido una rueda de prensa ante el comienzo este domingo, 21 de diciembre, del invierno astronómico (como estación) a las 16:03 horas (aunque el invierno meteorológico empezó el 1 de diciembre).

Ha explicado cómo los modelos de predicción estacional indican que va a ser más cálido de lo normal, pero, ha advertido, "eso no significa que no haya periodos con temperaturas frías, propias de la época del año, heladas y nevadas".

No ha olvidado la cercanía de la Navidad para adelantar que la primera semana de las vacaciones, o al menos los primeros días, van a ser fríos. Es decir, "a pesar de que el inverno va a ser más cálido" de lo normal, "los primeros días seguramente sean más fríos".

Y es que mañana jueves, 18 de diciembre, entra un frente en Galicia "que Barrerá la península" y dejará lluvias para el viernes, sobre todo, y parte del sábado en La Rioja.

NIEVE ANTES DE NAVIDAD

"Vamos a tener precipitaciones el viernes y el sábado y, ojo, que el domingo entra un nuevo frente y éste va a provocar una disminución de las temperaturas, sobre todo a partir del lunes, e incluso en forma de nieve en zonas de montaña", ha relatado.

Además, no se descarta que pueda haber precipitaciones en forma de nieve en zonas más bajas. "De momento es pronto para decirlo", pero, ha insistido, "sí que puede haber nevadas en zona de montaña el domingo".

Ese frente va a dejar una lunes frío y, aunque "todavía hay que afinarlo" y "estamos hablando de una predicción a bastantes días", la previsión es que Nochebuena (24 de diciembre) y Navidad (25 de diciembre) sean días fríos.

Por tanto, la recomendación, ha apuntado, es que en caso de viajar se tengan en cuenta las predicciones meteorológicas, así como los avisos que se emitan desde la Agencia Estatal de Meteorología y las alertas que puedan dar Tráfico o Protección Civil.

UN INVIERNO MÁS CÁLIDO DE LO NORMAL

Blasco ha informado de que "hay una alta probabilidad" de que este trimestre (diciembre, enero y febrero) sea "más cálido de lo normal". Una situación que llega después de un otoño que ha sido, también, "muy cálido" en La Rioja (0,9 grados por encima de media y el noveno más cálido desde 1961) y que "se puede extrapolar incluso a marzo".

"Los modelos estacionales de predicción", ha concretado, "nos indican que el escenario más probable, con una probabilidad del sesenta por ciento, es que nos espera un invierno más cálido de lo normal".

No obstante, ha advertido de que "esto es una predicción estacional" y "eso significa que es una predicción a mucho tiempo", y "las predicciones meteorológicas tienen una alta fiabilidad a tres-cuatro días, pero a partir de ahí la probabilidad de acierto disminuye".

Ha insistido en que "los modelos de predicción estacional nos indiquen que este invierno va a ser más cálido de lo normal no significa que todos los días sean cálidos".

"Esto es importante destacarlo; en promedio el invierno va a ser más cálido de lo normal, pero eso no significa que no se alternen días con temperaturas suaves y días con heladas, temperaturas bajas, precipitaciones intensas incluso nevadas", ha relatado.