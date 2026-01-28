La nieve cierra el Alto de Vallaroso y obliga a usar cadenas en Peña Hincada y Montenegro

Archivo - Puerto nevado en La Rioja (archivo) - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha habilitado este miércoles, 28 de enero, un total de 9 equipos de vialidad invernal para trabajar en el tratamiento de hielo y nieve en la red autonómica de carreteras. El objetivo de este dispositivo es minimizar las consecuencias del frío y la nieve en las carreteras de la red autonómica, garantizando tanto la movilidad como la seguridad vial de los riojanos.

El servicio de Carreteras del Gobierno de La Rioja recomienda a los conductores moderar la velocidad en las zonas de montaña por la posible formación de placas de hielo.

A estas horas, la nieve ha obligado al cierre del Alto de Vallaroso y al uso de cadenas en Peña Hincada y Montenegro. La situación de los puertos de montaña, a las 14.00 horas de este miércoles, es la siguiente:

Puerto de Pradilla (LR-111) ABIERTO.

Puerto de Peña Hincada (LR-232) ABIERTO, con cadenas.

Puerto de La Rasa (LR-245) ABIERTO.

Puerto de Sancho Leza (LR-250) ABIERTO.

Puerto de Montenegro (LR-333) ABIERTO, con cadenas.

Alto de Vallaroso (LR-286) CERRADO.