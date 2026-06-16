Una niña de 14 años trasladada al Centro de Salud de Haro por el incendio de una vivienda

Archivo - CENTRO DE SALUD DE HARO - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una niña de 14 años ha sido trasladada al Centro de Salud de Haro por quemaduras en un incendio, a las 16,03 horas, en una vivienda, en el número 2 de la calle San Felices de Haro, según ha informado SOS Rioja 112. Además, un hombre de 72 años ha sido atendido de una herida en el brazo.

Bomberos del CEIS Rioja han informado que han recibido una llamada por un incendio. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Policía Local de Haro y Guardia Civil, y se ha movilizado a recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras la intervención, Bomberos comunican que el incendio ha afectado a una placa de inducción y a la campana extractora.