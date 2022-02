La acusada de asesinar a su hija de cinco años dio a la policía una cuarta versión distinta cuando se le comunicó que estaba detenida

LOGROÑO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Uno de los policías encargados de informar a A.U de que estaba detenida por un delito de asesinato por la muerte de su hija ha informado hoy en el juicio que se sigue contra ella de que, cuando se le informó de su detención, dijo: "Mi niña estaba mala, tenía fiebre y se murió de madrugada".

Hoy se está celebrando la octava jornada del juicio, por jurado popular, en la causa que se sigue contra A.U, acusada de un delito de asesinato tras la muerte de su hija, de cinco años, en un hotel de Logroño el 26 de enero de 2020. La niña había acudido al hotel, desde Haro, con su madre y su abuela, cuyo cadáver apareció dos días después en el río Ebro.

La sesión, en la Audiencia Provincial, ha continuado con el testimonio de los policías nacionales que participaron en las diligencias de los hechos, una vez que se encontró el cadáver de la niña tras recibir un aviso de que la acusada estaba intentando tirarse por la ventana del hotel el lunes 27 de enero del 2020.

Ese mismo día, la acusada, que presentaba heridas de cortes, fue ingresada en el Hospital San Pedro y, ya allí, a las 5:30 horas, se le comunicó que estaba detenida por un delito de asesinato después de que su hermano entregara las cartas de despedida.

Uno de los agentes que procedió a comunicarle su detención, estando en ese momento la acusada en la Unidad de Psiquiatría, ha relatado que, cuando se le informó de que se le acusaba de un delito de asesinato y, en condición de detenida, tenía derecho a no declarar, dijo: "No me sorprende".

"En ese momento nos dijo: No me sorprende y, luego, farfulló alguna cosa e hizo alguna referencia a su madre, muy bajo", ha dicho el policía.

Ha añadido que, en ese momento se le comunicó que necesitaban localizar a la abuela de la niña y comenzaron las "contradicciones" porque, primero, dijo que había salido un momento a fumar a las siete de la mañana y, luego, que se había ido a las nueve.

En una versión distinta tanto a la que dio en el hotel a la policía, como a las que dio cuando se le comunicó la muerte de su madre y en su declaración en el juicio, relató a los agentes "de forma espontánea" que ese lunes, por la mañana, salió a "buscar" a su madre y, también, a comprar cruasanes, pero volvió sin una cosa ni la otra porque ni encontró a su madre ni dónde comprar cruasanes al no conocer la ciudad.

También dijo, tal y como ha testificado el agente, que la niña había tenido "fiebre por la noche y se había muerto de madrugada". Lo dijo, ha insistido, de forma "espontánea", sin que le preguntara "nada, ni qué ha sucedido", únicamente preguntándole "si sabía donde podía estar su madre". Fue entonces cuando "empezó a decir: mi niña estaba mala, tenía fiebre", y que "se había muerto de madrugada".

Después trasladó que quería contratar a un abogado de Madrid y les dio los datos de su procuradora para que los agentes hicieran las gestiones para poder localizarlo.

Con respecto a cómo contó estos hechos, el policía ha dicho: "Ella iba diciendo lo que mejor le parecía, como una ensoñación, pero era consciente de lo que decía".

A continuación, uno de los policías que se encargó del visionado de las imágenes de ese fin de semana ha contado cómo la acusada salió del hotel de 7:15 a 8:15 de la mañana el lunes 27 con un "andar torpe y desorientado", sabiendo a dónde iba pero "de forma torpe, titubeante", incluso tropezándose.

En los vídeos se ve a la abuela de la niña salir del hotel una vez, a las cinco de la tarde del domingo 26 de enero, y ya no regresa.