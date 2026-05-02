"No Abras Esa Puerta" De Tony Pemant, Obra Ganadora Del V Certamen De Novela Corta "Pueblo De Bobadilla" - AYUNTAMIENTO DE BOBADILLA

LOGROÑO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El autor madrileño Tony Pemant, ingeniero industrial de profesión, se ha alzado con el V Certamen de novela corta "Pueblo de Bobadilla", por su obra "No abras esa puerta".

El jurado de esta quinta convocatoria, compuesto por Mar Aisa, Rosa Mª Sandín, Teo Basterra, Enrique Pérez (Kino) y presidido por Ernesto Tubía, con voz, pero sin voto, determinó que la novela de Tony Pemant se impusiera entre las casi cuarenta que se han presentado este año a la convocatoria.

El hecho de que esta convocatoria sea la que ha contado con una mayor presentación de novelas, llegadas desde una amplia representación de puntos de España, demuestra la salud de este premio y, sobre todo, el interés existente por este tipo de propuestas que llegan desde el medio rural.

Hay que recordar que este certamen de novela corta, está impulsado por el Ayuntamiento de Bobadilla, una pequeña localidad que no llega al centenar de vecinos censados y que se vuelca con la cultura en esta y otras muchas iniciativas.

La presentación de la obra, con la presencia del autor, se celebrará el día 1 de agosto, en la plaza del pueblo y todos los asistentes a la presentación y entrega del premio, podrán llevarse de forma totalmente gratuita un ejemplar de la obra premiada.

LA OBRA.

Alicia, una experimentada dermatóloga, llega a casa como cada día, esperando ver al hombre que ama. Pero, al abrir la puerta, encuentra otra persona, un compañero de universidad que asegura ser su marido.

A medida que la mujer intenta asimilar esta situación, descubre algo aún más inquietante: alguien ha borrado de su memoria al hombre que lo era todo para ella. ¿Y si recordar fuera más peligroso que olvidar?

En un mundo donde nadie admite su verdad, Alicia emprenderá una búsqueda desesperada para reconstruir su vida, antes de que desaparezca por completo.

"No abras esa puerta" es un thriller psicológico íntimo y perturbador, donde la verdad se disuelve entre la memoria, el deseo y el miedo.