El 'No a la Guerra' de Pedro Sánchez "contribuye al respeto del ordenamiento internacional", según experto UNIR

Eduardo Briones - Europa Press

La intervención de EE.UU en Irán pone sobre la mesa un sistema internacional "obsoleto" y que necesita "una reforma urgente"

LOGROÑO, (EUROPA PRESS)

La posición adoptada por el presidente de España, Pedro Sánchez, de rechazo frontal a la guerra emprendida en Irán por Estados Unidos "contribuye al respeto del ordenamiento internacional", en palabras del director del Área de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Víctor Pascual.

La negativa de Sánchez a que Estados Unidos use las bases de Morón y Rota en su acción contra Irán hace, ha indicado Pascual en una entrevista a Europa Press, que España se haya erigido como "uno de los adalides del derecho internacional".

También, "del multilateralismo representado en Naciones Unidas" que "se creó justo para evitar una tercera guerra mundial y para mantener la paz y la seguridad internacional". Una actitud de "respeto a las normas que nos hemos dado para que no impere la ley de la selva".

Puede ser, por tanto, "una forma de ganar enteros como socio serio y respetuoso del multilateralismo y de las instituciones internacionales". No obstante, "lamentablemente, la experiencia nos está demostrando que esto sirve de poco cuando no tienes el favor o la cercanía de las grandes superpotencias".

España "quiere ser coherente y actuar igual contra Rusia, por la ilegal invasión a Ucrania; como contra Israel por el genocidio en Gaza; como con Estados Unidos por esta acción, que es ilegal porque no tiene amparo del derecho internacional, contra Irán".

Las consecuencias "están por ver", porque se habla de consecuencias económicas o, incluso, de restricción de visados, pero "no es fácil para Estados Unidos imponer tarifas contra España porque, al ser parte de la Unión Europea, sería imponer tarifas contra todos los socios".

Para este experto, las amenazas del presidente de Estados Unidos a España serían, más bien, "dialéctica política, dentro de lo que es la línea dura de Trump", que un aviso con "reales efectos prácticos".

"SISTEMA OBSOLETO".

El uso de la fuerza es autorizado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; pero Estados Unidos ha actuado "al margen". Esto, a juicio de Pascual, profesor de Derecho Internacional, demuestra que "tenemos un sistema que está, seguramente, ya obsoleto".

Hace falta, en su opinión, "una reforma urgente para conseguir que la toma de decisiones en un tema tan esencial como el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional se haga en un marco multilateral y no de forma unilateral".

"Es un poco excesivo llegar a decir que el derecho internacional está muerto, porque hay muchas facetas en las que se respeta; pero sí que es cierto que estamos asistiendo a un proceso de profunda crisis del derecho internacional", ha considerado.

Sobre todo, ha añadido, "en aquellas cuestiones más relacionadas con el uso de la fuerza y con el mantenimiento de la paz", haciendo referencia tanto al uso de la fuerza por parte de Rusia contra Ucrania, "totalmente ilegal, contra la Carta de las Naciones Unidas", como a Estados Unidos en Irán.

Se suma que hay países en la Unión Europea que siguen manteniendo un apoyo "firme" a la acción de Estados Unidos contra Irán y otros que no están de acuerdo, como es el caso de España, por lo que "se está resquebrajando la supuesta unidad de la Unión Europea".

TERCERA GUERRA MUNDIAL

Pascual ha reconocido que "nunca se sabe" si un conflicto puede acabar en una guerra mundial. "Esperemos que no sea así, pero estamos muy cerca" porque la situación "puede escalar y las guerras mundiales muchas veces empiezan sin que uno se de cuenta", ha indicado.

No hay, ha relatado, un momento "específico" en el que una guerra mundial empieza y es cuando se van involucrando más países cuando se habla de guerra mundial, por el alcance internacional.

A día de hoy estamos hablando de que Estados Unidos e Israel han atacado a Irán, con lo que ya son tres países. Irán ha respondido atacando intereses estadounidenses en otros nueve países, con lo que ya estamos con doce.

Se habla también de que Francia y Gran Bretaña están ya, incluso, movilizándose y puede afectar a Chipre y otros países, como Turquía, donde también ha llegado un misil, "no se sabe si por error".

"Lo cierto es que es difícil pero está claro que el uso de la fuerza genera violencia y la violencia, si no se llega a un proceso de diálogo, si no entra la diplomacia para intentar buscar soluciones pacíficas entre los estados, puede degenerar, por supuesto, en esa espiral a un conflicto de mayor envergadura", ha indicado.

En este punto, ha puesto sobre la mesa la importancia de la diplomacia. "La diplomacia tiene que estar presente para intentar encauzar esta situación hacia el diálogo, hacia la búsqueda de consensos y hacia el mantenimiento de la paz internacional", ha dicho.