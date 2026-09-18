'Noches con arte en el barrio' lleva este viernes al Parque Gallarza un espectáculo de circo para todos los públicos

LOGROÑO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parque Gallarza acoge este viernes, 18 de septiembre, a las 18,00 horas, una nueva propuesta cultural del programa 'Noches con arte en el barrio', impulsado por el Ayuntamiento de Logroño. La actividad forma parte, asimismo, del programa Camino Escena Norte, iniciativa que promueve la circulación de las artes escénicas y el intercambio cultural entre distintos territorios.

En esta ocasión, el público podrá disfrutar de 'Ardatzak' (Ejes), un espectáculo de circo dirigido a todos los públicos y protagonizado por los malabaristas Gorka e Imanol, que explora el mundo de los diábolos como elemento central de una propuesta artística que combina movimiento, equilibrio, juego y poesía.

¿QUÉ ES PARA TI UN DIÁBOLO?

Para las y los más pequeños, probablemente sea un objeto exótico y desconocido, capaz de sorprender e hipnotizar cuando se le presta atención. Para muchas personas adultas, sin embargo, representa un recuerdo entrañable de la infancia, de aquellas generaciones que crecieron entre el blanco y negro y el color y que encontraron en el diábolo un juguete habitual, junto a la pelota, la peonza, las canicas o las chapas.

A partir de este objeto, Gorka e Imanol presentan una propuesta que conecta el circo con sus propias experiencias vitales.

Los dos malabaristas necesitan girar para mantenerse estables, como los diábolos, y descubrieron en ellos una puerta de entrada al mundo del circo, uno de los ejes que dan sentido a sus vidas.

'Ardatzak' es algo más que un espectáculo de circo. Es un homenaje lleno de verdad y poesía, que invita a descubrir las posibilidades del movimiento y el equilibrio a través de una mirada cercana, lúdica y evocadora.