Novedades en el diagnóstico, prestación de ayuda para morir y prevención del deterioro, en las XXXIII Jornadas Alzheimer

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LOGROÑO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las novedades en los biomarcadores de la enfermedad de alzhéimer, la prestación de ayuda para morir y la prevención del deterioro cognitivo son los tres grandes asuntos que abordarán las XXXIII Jornadas Alzheimer, organizadas por la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de La Rioja (AFA Rioja).

Una cita que se celebrará los días 13, 14 y 15 de octubre, a las 19,30 horas, en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía de Logroño.

Las Jornadas reunirán a tres especialistas que analizarán cuestiones de especial interés para las personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas, sus familias y los profesionales sanitarios.

El programa combina los últimos avances en el diagnóstico del alzhéimer con una reflexión sobre la prestación de ayuda para morir y una mirada a la importancia de la prevención y el cuidado de la salud cerebral.

Las jornadas comenzarán el martes 13 de octubre. En la inauguración intervendrán representantes del Gobierno de La Rioja junto al presidente de AFA Rioja, Alberto de Pablo.

A continuación, se ofrecerá la primera conferencia dedicada a las Novedades en los biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer en líquido cefalorraquídeo y plasma, un campo de investigación de especial relevancia para mejorar el diagnóstico de esta enfermedad.

La ponencia correrá a cargo de Aroa Pérez-Aradros Marín, facultativa especialista de área en Análisis Clínicos del Hospital San Pedro de Logroño, cuya labor investigadora se centra precisamente en los biomarcadores del alzhéimer y en su incorporación a la práctica clínica.

La segunda sesión, prevista para el miércoles 14 de octubre, abordará una cuestión de especial sensibilidad, la Prestación de ayuda para morir.

La conferencia será impartida por la doctora Sandra Colina Lizuaín, licenciada en Medicina por la Universidad de Navarra y especialista en Neurología, que desarrolla su actividad profesional en el Hospital San Pedro de Logroño, donde completó su formación como neuróloga entre 2012 y 2016.

Las jornadas concluirán el jueves 15 de octubre con una conferencia centrada en la Promoción de la salud cerebral y la prevención del deterioro cognitivo, dos cuestiones que adquieren especial relevancia ante el envejecimiento de la población y la preocupación por enfermedades como el alzhéimer.

La encargada de abordar este tema será la doctora Miren Altuna Azkargorta, neuróloga de la Fundación CITA-Alzhéimer Fundazioa y de la OSI Araba (Osakidetza). Altuna es especialista en trastornos cognitivos y de la conducta, cuenta con una amplia trayectoria asistencial e investigadora en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias neurodegenerativas.

El acto de clausura contará con la intervención de representantes del Ayuntamiento de Logroño y el presidente de AFA Rioja.

Las tres conferencias se celebrarán a las 19,30 horas en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía. La iniciativa está organizada por AFA Rioja, con la colaboración del Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño y la Fundación Caja Rioja.

Con esta trigésima tercera edición, la asociación mantiene su apuesta por acercar a la sociedad el conocimiento sobre el alzhéimer y otras enfermedades neurodegenerativas, a través de un programa que aborda tanto los avances científicos como las cuestiones sanitarias y humanas relacionadas con estas patologías.