Un nuevo carril ciclopeatonal mejora desde hoy la conectividad entre Lardero y Alberite, reforzando la seguridad vial

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo carril ciclopeatonal mejora desde hoy la conectividad entre Lardero y Alberite, mejorando la movilidad sostenible y reforzando la seguridad vial. Se trata de una actuación impulsada por el Gobierno de La Rioja y adjdicada en 1,5 millones, que ha sido cofinanciada por el Ejecutivo regional y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de los fondos europeos PRTR.

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, y la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arráiz, junto al consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y las alcaldesas de Lardero, Isabel Barceló, y Alberite, Esperanza García, han participado este viernes en la puesta en servicio de este nuevo carril ciclopeatonal.

Esta actuación, que ha permitido mejorar la conectividad entre ambas localidades, servirá para favorecer una movilidad más sostenible, así como reforzar la seguridad vial de la carretera, que quedará únicamente destinada al tráfico rodado.

Fruto de la colaboración entre administraciones, ha apuntado Capellán, "cumplimos el objetivo de contar con infraestructuras útiles para el ciudadano, mejorando la seguridad vial y potenciando la movilidad sostenible".

Esta actuación, ha resaltado, forma parte de un plan "mucho más amplio como es el de dotar al Logroño metropolitano de una serie de carriles ciclopeatonales que permitan a finales de 2026 a ciudadanos y ciclistas moverse en todo el área metropolitana una vez finalizado el que se está construyendo actualmente entre Villamediana de Iregua y Alberite".

LA OBRA.

Las obras, que han sido ejecutadas por la empresa BECSA, fueron impulsadas por el Gobierno de La Rioja con un presupuesto de adjudicación de 1.509.471,55 euros.

La actuación ha sido cofinanciada por el Ejecutivo regional, que ha destinado a la misma un total de 499.9132,33 euros, y por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que ha aportado 1.009.558,22 euros, a través de los fondos europeos PRTR, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Se trata del quinto carril que se pone en funcionamiento durante la actual legislatura en nuestra región y el cuarto de lo que va a suponer el nuevo cinturón de movilidad sostenible en el entorno metropolitano de Logroño, que se va a completar con el vial que se está construyendo actualmente entre Villamediana de Iregua y Alberite.

Hasta la fecha, ya funcionan los carriles Baños de Río Tobía-Bobadilla, Logroño- Lardero, Logroño-Polígono de Cantabria, Logroño-Villamediana de Iregua y Lardero-Alberite.

La inversión total en los cinco proyectos ya ejecutados, más el que está por finalizar, asciende a 10.128.635 euros, de los que 3.176.909 han sido aportados por el Gobierno de La Rioja, y 6.951.726 euros han sido financiados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de los fondos europeos PRTR.

VIALES SEGREGADOS PARA PEATONES Y CICLISTAS

Esta infraestructura cuenta con una longitud total de 1.760 metros, de los que 1.476 ocupan el término municipal de Lardero y 284 se encuentran en Alberite, y una anchura de 5 metros.

Dispone de un carril para bicicletas de 2,6 metros de ancho con pavimento asfáltico de color rojo.

Por su parte, los peatones transitan por una acera de 2 metros de ancho de hormigón con acabado de china lavada.

Como elementos de seguridad para los usuarios, se ha instalado una barrera rígida de hormigón tipo New Jersey entre el carril bici y el arcén de la carretera LR-254 en el tramo central, en el que los vehículos alcanzan las mayores velocidades de circulación.

En los extremos del carril ciclopeatonal se ha reservado un espacio de 50 centímetros, delimitado por señalización horizontal y balizas cilíndricas con material reflectante de alta intensidad.

En los tramos con mayor desnivel se ha instalado una barandilla de protección para los viandantes, mientras que se han desplegado luminarias y balizas luminosas en todo el recorrido para proporcionar una referencia visual que sirva de guía del trazado al usuario.

El proyecto también ha comprendido el pintado de la señalización horizontal y la colocación de nueva señalización vertical de advertencia de peligro, advertencia de presencia de ciclistas, velocidad máxima, prohibición de adelantamiento, indicadoras de carril bici o senda ciclable y señalización de pasos ciclo-peatonales, entre otras.

Por último, ha sido necesario prolongar las obras de drenaje transversal de la carretera y los cruces de acequias, así como perfilar la cuneta en tierras y reponer servicios afectados.

En la margen izquierda de la carretera para reducir las afecciones El carril se ha ejecutado en paralelo a la carretera autonómica LR-254, comenzando a la altura del kilómetro 8,230 (junto a la glorieta de Avenida de Madrid en Lardero) y concluyendo en el kilómetro 9,960 (Alberite).

La construcción se ha realizado en su margen izquierda ya que en el lado opuesto hubiese resultado más compleja y costosa por la mayor existencia de accesos a edificaciones y servicios afectados.

La configuración y sección de la vía es constante, constituyendo una senda peatonal y ciclable independientes, salvo en un tramo de 60 metros en el que debido a la existencia de varias edificaciones, tiene una anchura de 4 metros de uso mixto.

En el comienzo del carril, junto a la glorieta de Avenida de Madrid, se ha realizado la conexión a uno de los pasos de peatones existentes configurándolo como un paso ciclopeatonal con prioridad sobre la carretera LR-254 mientras que en la dirección Avenida de Madrid queda dispuesto para una posible futura prolongación del mismo, que sirva de conexión con Lardero.

En Alberite, una vez se ha diseñado un cruce ciclopeatonal sin prioridad para los usuarios del nuevo carril que permite alcanzar la calle Carretera de Lardero, el carril se convierte en una vía tipo ciclo-carril con velocidad limitada a 30 km/h, donde comparten espacio vehículos a motor y bicicletas.

La acera del carril conecta con la acera existente en dicha calle, dándose continuidad al itinerario peatonal.

De este modo, peatones y ciclistas ya no tendrán que usar la carretera LR-254, cuya intensidad media diaria es de 4.177 vehículos, y que es la vía de comunicación principal entre los municipios de Lardero y Alberite, así como la conexión más rápida a los municipios de Villlamediana de Iregua, Albelda de Iregua y Nalda.

Hasta ahora, los peatones y ciclistas debían compartir la calzada de la carretera LR- 254 con el tráfico rodado a motor por una vía con arcenes estrechos y numerosos accesos a fincas y caminos. Por ello, no había espacio suficiente para caminar de forma segura, en especial cuando se producía el encuentro entre ciclistas y peatones.