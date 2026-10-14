Nuevo contrato de limpieza de Logroño: 200 millones, 8 años, mejoras en sostenibilidad y comienzo en octubre de 2027

Archivo - Imagen de archivo de un operario de Logroño Limpio eliminando grafitis. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento está ultimando los trámites para la licitación del nuevo contrato para la limpieza viaria y recogida de residuos de Logroño, dentro de la estrategia de ciudad para los próximos años, que aplica criterios de sostenibilidad con carácter integral y supone la renovación de maquinaria, técnicas de digitalización e inteligencia artificial, gestión e introducción de nuevos servicios para mejorar cada barrio de la ciudad.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto a los concejales de Alcaldía, Celia Sanz, y Medio Ambiente, Manuel Marañón, ha informado este miércoles que se ha elaborado un pliego para "conseguir el mejor y más completo" contrato de limpieza viaria y recogida de residuos.

Ha reseñado, además, que el inicio del nuevo contrato está previsto para octubre de 2027, fecha en la que finaliza el actual, "uno de los contratos más relevantes para la ciudad tanto por su importe económico como por el servicio público que presta".

Escobar ha explicado que "llevamos trabajando más de un año en el nuevo pliego, con un año de margen, por la trascendencia del mismo" y, ha añadido, "queremos un Logroño cada vez más limpio, saludable, sostenible y eficiente; en definitiva, una ciudad más confortable".

Así, el alcalde ha asegurado que se busca "garantizar que cada barrio reciba una atención intensiva, coordinada y reconocible, mejorando tanto la realidad física de la limpieza como la confianza de los vecinos".

La licitación del nuevo contrato supondrá un importe aproximado de más de 200 millones de euros y un incremento del 14% más o menos respecto al anterior y con el se pretende modernizar la limpieza de la ciudad.

A diferencia del anterior contrato, en el nuevo se contemplan tres lotes:

El principal, lote 1, corresponde al de limpieza viaria de toda la ciudad y recogida de residuos, en el período contractual de ocho años prorrogables a dos más.

El lote 2, destinado a la recogida puerta a puerta de papel y cartón en zonas comerciales y centros oficiales (no contenedores), por un periodo de cuatro años.

Y el lote 3, para la recogida de residuos textiles (contenedores naranjas), que será reservado para empresas de inserción social (actualmente hay un convenio con la Fundación Cáritas Chavicar), para cuatro años.

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

A juicio de Escobar, "este nuevo contrato implicará un avance significativo en términos de sostenibilidad ambiental, dado que los camiones recolectores de residuos serán eficientes en materia energética y de menores emisiones a la atmósfera y de ruidos". Uno de ellos será totalmente eléctrico y destinado para las rutas nocturnas.

La mayoría de la maquinaria (camiones más pequeños, furgonetas, baldeadoras, barredoras, sopladores, etc.) serán totalmente eléctricos y los restantes de alta eficiencia energética y medioambiental certificada, por lo que se da un salto importante respecto al contrato actual. Algunos de los equipos eléctricos actuales se van a mantener en el nuevo contrato debido a que son nuevos y están en perfecto estado.

Respecto a los contenedores, se van a renovar todos menos los marrones de materia orgánica que son más recientes. Los nuevos contenedores serán metálicos como los actuales con mayor durabilidad y seguridad.

Y todos los consumos de agua, tanto de instalaciones, maquinaria y baldeos, serán registrados y cuantificados.

NUEVOS SERVICIOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA.

En el pliego se mantienen los actuales servicios de limpieza y recogida de residuos, si bien hay algunos nuevos y otros que se modifican para mejorar su eficiencia:

Baldeos. Se mantiene el baldeo manual (manguera) y el mecanizado sobre vehículo, pero se incorpora un nuevo sistema de baldeo manual asistido con bomba de presión que permite eliminar más manchas y arrastrar pequeña suciedad a una mayor velocidad que la mecánica.

Baldeo nocturno. Parte del actual baldeo diurno se pasará a la noche para mejorar la eficiencia y disminuir las molestias (menos vehículos y personas en la calle). La parte que se mantiene en horario diurno es la del casco antiguo en fines de semana y festivos, debido al horario de cierre de establecimientos.

Limpieza de grafitis. Se mantiene el actual sistema de limpieza de pintadas con chorro a presión (con arena u otros productos) y se incorpora uno que consiste en pintar encima del grafiti con una pintura del mismo color que el existente en la pared, se fabrica in situ la pintura previamente definida mediante colorimetría. Se aplicará en aquellas paredes cuyas características lo permitan.

Distritos de limpieza. Con las sucesivas y nuevas urbanizaciones de la ciudad, se van a ampliar y redistribuir los distritos de limpieza a fin de mejorar la eficacia de barrido en cada barrio.

Aumento de frecuencia de barrido. En este nuevo contrato, se incluye un aumento de las zonas de mayor frecuencia que la actual, a mejorar por parte del licitador respecto de los mínimos fijados en pliego. Está previsto que haya un equipo específico para limpieza de excrementos de aves y suciedad generada por animales.

Decapado. Este sistema trata de una limpieza a fondo de las aceras mediante agua a presión y detergentes, y a diferencia del actual contrato, se exige una frecuencia mínima y rotatoria para su aplicación en toda la ciudad.

Puntos limpios. Se mantiene el actual punto limpio fijo y los tres móviles, y se amplía con nuevos puntos sin asistencia de personal que se irán moviendo.

Recogida de residuos selectiva en el Casco Antiguo y entorno de Cien Tiendas, que se prevé que se amplíe para otro tipo de residuos más que los actuales, favoreciendo la recuperación y reciclaje.

Incorporación de sistemas de inteligencia artificial, buscando transformar la gestión de residuos y el mantenimiento urbano, de un modelo reactivo a uno predictivo y automatizado. Estos sistemas se deberán estar también en los camiones recolectores para la identificación de incidencias (como presencia de voluminosos en la calle) que permitan mayor celeridad en su resolución. Los licitadores deberán proponer otras soluciones de IA que permitan mejorar la prestación de servicios.

Respecto al personal, se subroga a todo el personal que hay en el actual contrato -240 trabajadores- y se prevé, además, la incorporación de 15 personas más.

PLATAFORMA DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

La licitación contempla una nueva plataforma de gestión integral que englobe todos los equipos, que estarán dotados con georreferenciación para conocer su ubicación en tiempo real, además de las incidencias detectadas por los trabajadores de la empresa adjudicataria, la inspección municipal y los propios ciudadanos a través de una APP que les permitirá comunicar cualquier incidencia.

Este modelo de actuación de los servicios de limpieza ofrece un nuevo sistema mucho más transparente, focalizado y directo, basado en la escucha activa y la participación ciudadana.

Finalmente, en el contrato se introducirán unos indicadores de calidad para el adjudicatario de obligado cumplimiento como tiempos de respuesta en la resolución de incidencias, desbordamientos de contenedores, frecuencias en recorridos, calidad del servicio, etc.

Y también se renovará la actual imagen de Logroño Limpio, a propuesta del adjudicatario, que deberá ser aceptada por el Consistorio.