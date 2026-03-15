El nuevo Máster internacional en Marketing y Emprendimiento Agroalimentario de UR comienza su admisión este lunes

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LOGROÑO 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este lunes, 16 de marzo, se abrirá el periodo de admisión para el nuevo Máster en Marketing y Emprendimiento Agroalimentario, un título oficial interuniversitario e internacional que se impartirá a partir del curso 2026-2027 en el marco de la alianza Campus Iberus y del Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM Zaragoza).

El máster responde a uno de los grandes retos de la economía regional: impulsar la competitividad, la innovación y el emprendimiento en el sistema agroalimentario, un ámbito clave para el desarrollo sostenible y la internacionalización de La Rioja y de los territorios del Valle del Ebro.

"Este programa internacional refleja la importancia estratégica del sector agroalimentario a nivel global y a nivel regional", destaca Cristina Olarte Pascual, catedrática de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de La Rioja y directora del máster.

FORMACIÓN AVANZADA PARA UN SECTOR EN TRANSFORMACIÓN

El Máster Interuniversitario en Marketing y Emprendimiento Agroalimentario integra la experiencia docente e investigadora de las universidades de Zaragoza, Pública de Navarra, Lleida y La Rioja -integrantes de Campus Iberus-, junto con el CIHEAM Zaragoza, institución de prestigio internacional en formación agroalimentaria.

Impartido íntegramente en inglés y con metodología híbrida, el máster ofrece 60 créditos ECTS distribuidos en dos semestres. Se dirige a graduados en Ingeniería Agronómica, Enología, Administración y Dirección de Empresas y otros títulos afines, con un total de 25 plazas disponibles.

El plan de estudios aborda de forma integral la innovación, la gestión de producto, la comunicación y el marketing digital, la analítica avanzada, la logística y la estrategia comercial, además del emprendimiento como eje vertebrador. Incluye casos reales, acompañamiento de profesionales del sector y prácticas externas en empresas e instituciones líderes.

UN TÍTULO CON VOCACIÓN INTERNACIONAL Y DE IMPACTO REGIONAL

Este máster interuniversitario constituye un instrumento formativo clave para reforzar los objetivos estratégicos de sostenibilidad, modernización y desarrollo rural de los territorios.

Sus egresados estarán preparados para liderar proyectos de valor, diseñar modelos de negocio sostenibles y responder a los nuevos modelos de consumo responsable, saludable y competitivo que transforman los sistemas alimentarios globales.

CAMPUS IBERUS Y CIHEAM ZARAGOZA, INSTITUCIONES DE REFERENCIA

Campus Iberus es el Campus de Excelencia Internacional (CEI) del Valle del Ebro promovido en agregación estratégica de las universidades de Zaragoza, Pública de Navarra, La Rioja y Lleida. Este máster se suma a la oferta académica conjunta ya existente con cuatro programas de doctorado: 'Patrimonio, Sociedades y Espacios de Frontera', 'Sistemas Eficientes de Producción y Calidad Agroalimentaria', 'Salud Global: Determinantes e Interacción de la Salud Humana, Animal y Ambiental', 'Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas' y los másteres universitarios en 'Economía Circular' e 'Investigación en Nutrición y Alimentación Personalizada'.

El CIHEAM Zaragoza es la sede española del CIHEAM (Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos), una organización internacional e intergubernamental creada en 1962 con los objetivos de proporcionar educación suplementaria, tanto técnica como económica, y de desarrollar un espíritu de cooperación internacional entre los cuadros del sistema agroalimentario de los países mediterráneos. En la actualidad el CIHEAM cuenta con 13 estados miembros (Portugal, España, Francia, Italia, Albania, Grecia, Malta, Turquía, Líbano, Egipto, Túnez, Argelia y Marruecos) y tiene 4 centros nacionales, conocidos también como institutos agronómicos mediterráneos, en las ciudades de Zaragoza (España), Montpellier (Francia), Bari (Italia) y Chania (Grecia).

Las actividades del CIHEAM abarcan la mayor parte de las áreas de conocimiento relacionadas con los sistemas alimentarios, e incluyen la formación, la investigación, la innovación, la asistencia técnica, el diálogo político y los proyectos de cooperación al desarrollo. EL CIHEAM Zaragoza fue creado como instituto del CIHEAM en 1969, y desde entonces ha contribuido a la creación de capital humano altamente especializado en todos los países de la región mediterránea y otros países, mayoritariamente, en desarrollo.