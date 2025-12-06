Nuevo rocódromo en el parque del Cidacos de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El parque del Cidacos de Calahorra amplía su zona deportiva con un rocódromo, colocado junto al circuito de parkour. Ya se ha echado la solera de hormigón e instalado la nueva estructura de escalada y el panel informativo con las normas de uso.

Solo falta poner el pavimiento de caucho, que se realizará durante estos días. El bloque de escalada es azul y blanco, realizado en madera de abedul y está equipado con 150 presas de diferentes tamaños y colores.

Podrán disfrutar de este rocódromo tanto los escaladores con experiencia como las personas que quieran iniciarse en la escalada.

La actuación forma parte del plan municipal de dotar a la ciudad de instalaciones deportivas al aire libre con el objetivo de fomentar la actividad física entre jóvenes, niños, familias...

Asimismo, es una de las inversiones del presupuesto municipal de 2025 acordadas entre el equipo de gobierno municipal y el grupo municipal de Izquierda Unida.

Este nuevo rocódromo de escalada se suma al circuito de parkour, la pista 3x3 de baloncesto y la zona de calistenia, que ya acoge el parque del Cidacos. Un entorno natural que se está consolidando también en un referente de ocio deportivo en la ciudad, ofreciendo alternativas variadas y modernas al aire libre.

Próximamente esta zona también dispondrá de una mesa de ping-pong con red antivandálica y de un juego de postes de vóley y red de exteriores.

No solo en el parque del Cidacos se podrá practicar deporte al aire libre y gratis.

El Ayuntamiento de Calahorra tiene previsto instalar también una mesa de ping-pong con red antivandálica, un juego de porterías con redes y una canasta de baloncesto en el patio de colegio Quintiliano.

Todo este equipamiento deportivo es un avance más en la revolución deportiva de Calahorra, que comenzó hace dos años y que continúa transformando espacios públicos para fomentar la actividad física y hábitos saludables.