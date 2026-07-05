Nuevo servicio de 'Bus playa' para personas mayores de Calahorra a Laredo y Zarauz

Archivo - Playa de Zarauz. - ARRAZOLA, MIKEL - Archivo

LOGROÑO 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este verano con el objetivo de fomentar el envejecimiento activo y el disfrute del tiempo libre, el Ayuntamiento de Calahorra pone en marcha el 'Bus playa' para personas mayores Zarauz y Laredo son los destinos elegidos. El primer 'Bus playa' irá a la playa del municipio guipuzcoano de Zarauz el domingo 19 de julio y el domingo 2 de agosto viajará hasta Cantabria, a la playa de Laredo.

Los dos días las salidas serán a las 7,00 horas de la mañana desde la estación de autobuses y los regresos a Calahorra a las 18,00 horas. Se ofrecen 54 plazas para cada destino y el precio de cada billete es de 12 euros. Las plazas serán por riguroso orden de inscripción y de compra del billete en la agencia de viajes Zafiro Tours, con oficina en el Centro comercial ARCCA. Los billetes saldrán a la venta el lunes anterior al viaje.

A partir del 13 de julio podrán adquirirse los tiques para Zarauz y para disfrutar de un día en la playa de Laredo saldrán a la venta el 27 de julio. En su interés por las personas mayores, el Ayuntamiento de

Calahorra amplía su oferta lúdica para este verano con esta novedosa propuesta para que viajen de una forma cómoda y segura y disfruten de los meses estivales.