Nuevos autores, memoria cultural y creadores consagrados se darán cita 22 y 23 de mayo en el 'Oh! Comics Fest Logroño' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Nuevos autores, muchos autoeditados o que van a publicar por primera vez; memorial cultural de la ciudad, recordando el 35 aniversarios de 'La ratilla'; y creadores consagrados que ofrecerán talleres o un novedoso 'drink & wine' se darán cita los días 22 y 23 de mayo en La Gota de Leche, en el 'Oh! Comics Fest Logroño'.

Una cita volcada en el cómic alternativo y en los fanzines que, por primera vez, sale de Barcelona -ciudad donde nació esta iniciativa en 2018-.

La concejala de Infancia y Juventud, Laura Lázaro; su director, José "Bouman" Martínez; el coordinador en Logroño, Alfonso Sevilla; el autor del cartel el artista riojano, Fran P. Lobato, y el comisario exposición '35 años del fanzine 'La ratilla'. La eclosión del underground riojano', Enrique Cabezón "Kabe", han dado cuenta esta martes del certamen.

En palabras de Laura Lázaro, "apostamos por propuestas que conecten con las inquietudes de nuestros jóvenes y fomenten su creatividad. Este festival nace con la vocación de ser un punto de encuentro para artistas, creadores y público, y de situar a Logroño en el mapa del cómic independiente".

"Es una propuesta muy completa que refuerza nuestro compromiso con una cultura accesible, diversa y pensada para todas las edades", ha añadido la concejala.

Ha subrayado además el valor educativo y participativo del festival y ha señalado que "el cómic y el fanzine son herramientas muy potentes para la expresión, la reflexión y el aprendizaje, queremos que este festival sea también un espacio donde la juventud pueda descubrir nuevas formas de narrar y de contar su realidad".

Laura Lázaro ha destacado que "nuestro objetivo es que este festival crezca y se consolide como una cita anual, porque queremos que Logroño sea un referente en el ámbito del cómic alternativo y la autoedición, y este es un primer paso muy importante para conseguirlo".

Por último, la edil ha subrayado que ya este mismo viernes, 17 de abril, a las 19 horas, se ha organizado en La Gota de Leche un foro de jóvenes ilustradores 'Encuentros ilustrados'.

El coordinador de la cita en Logroño, Alfonso Sevilla, ha destacado la importancia de que se celebre en la capital riojana "donde tenemos un panorama muy rico y muy amplio" de creadores, "con grandes nombres de los más diversos estilos".

UN CARTEL CON SELLO LOCAL.

El compromiso con los artistas locales se refleja desde el propio cartel del evento, realizado por el autor riojano Fran P. Lobato.

La imagen presenta una ciudad convertida en página de cómic, con un elefante que recorre un camino como metáfora de exploración cultural y creativa, con la que el autor ha querido apuntar al cambio de ubicación del certamen, con la velada referencia a la calle Laurel como 'senda de los elefantes'.

En este sentido, la concejala de Infancia y Juventud ha querido poner en valor esta elección y ha destacado que "contar con talento local como el de Fran P. Lobato es fundamental, queremos visibilizar a nuestros creadores y darles el protagonismo que merecen dentro de iniciativas como esta".

El artista, con una destacada trayectoria que se enfoca hacia el cartoon, buscando siempre expresividad y dinamismo, participará además en un encuentro con el público el sábado 23 de mayo a las 18 horas, dentro de la programación del propio festival.

UN COMPLETO PROGRAMA DE ACTIVIDADES.

Uno de los ejes del festival será la exposición '35 años del fanzine 'La ratilla'. La eclosión del underground riojano', comisariada por Enrique Cabezón, que recorre la historia y el legado de esta publicación clave en la cultura de nuestra ciudad. Se podrá ver del 11 al 29 de mayo.

El viernes, a las 19,30 horas, tendrá lugar una mesa redonda con motivo de su 35 aniversario. Como ha apuntado Enrique Cabezón, 'La ratilla' nació en los años 90, tras la explosión de la 'movida' "que en Logroño fue muy discreta, pero aún así había un caldo de cultivo muy majo".

Una publicación que, con el paso de los años, se fue transformando "en una revista más profesional", que "llegó a traspasar la frontera de la ciudad", y en la que, de una manera u otra, "participaron y colaboraron todos los nombres de la cultura riojana", incluido Rafael Azcona.

Por lo demás, como ha detallado 'Bouman', el programa incluirá también una muestra de fanzines educativos desarrollados en el ámbito escolar en el IES Profesor Julio Pérez de Madrid. Esta iniciativa utiliza el fanzine y el cómic como herramienta didáctica creando materiales, explorando recursos narrativos y experimentando con elementos como la pareidolia.

En 'Oh! Comics Fest Logroño 2026' destaca la participación de Raúl Gutiérrez, redactor especializado de Zona Negativa, quien ofrecerá una charla centrada en la figura de Mike Mignola, analizando su trayectoria y la creación de su universo propio con 'Hellboy' dentro del mercado estadounidense.

Asimismo, el evento acogerá un encuentro con el autor de cómic alternativo Josas Ariño que presentará su nuevo trabajo 'Cojón de Viejo'.

Como parte de su identidad, el festival vuelve a apostar por los podcasts en vivo con la grabación en directo de ElFinFangFoom, que reunirá a todo su equipo el sábado por la tarde.

El programa incluye el taller 'Cómo traducir una historia a viñetas', impartido por César Hercé, así como una actividad dirigida al público infantil organizada por la revista Adoquín, en la que los más pequeños podrán crear sus propios mini cómics.

Entre las actividades más representativas destaca el Drink & Draw, que se celebrará el sábado por la tarde en colaboración con Bodegas Oñal en el espacio Stereo Rock and Roll, con la participación del artista Pedro Espinosa (Logroño, 1958).