Las obras del centro intergeneracional de la antigua estación "van en plazo" y estarán "en su mayoría" para fin de marzo - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las obras del futuro centro intergeneracional 'María Teresa Hernández', que se está construyendo en las instalaciones de la antigua estación de autobuses de Logroño, "van en el plazo previsto", de manera que estarán "en su mayoría, en su parte más sustancial", acabadas para finales del mes de marzo, aunque hay plazo hasta junio "para los últimos remates".

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha visitado este martes los trabajos, junto con los concejales de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin; Servicios Sociales, Patricia Sáinz; y Alcaldía, Celia Sanz, así como con representantes de la empresa encargada de las obras; técnicos municipales; y responsables de la UDP.

Como ha dicho Escobar, "el primer mensaje hoy es que las obras discurren según lo previsto, según el plazo previsto normativa y legalmente".

"En segundo lugar, y no menos importante, que estas obras van a permitir aprovechar los fondos europeos con los que esta obra arrancaba. Es decir, que esos 2.600.000 euros, en números redondos, están garantizados", ha apuntado el primero edil.

Y en tercer lugar, "y también importante, que tanto el curso de las obras como los detalles de las intervenciones están consensuadas, están actualizadas permanentemente con el Ministerio de Vivienda, que es quien gestiona precisamente estas ayudas". Colaboración, ha resaltado, que "se traduce en constantes y periódicas reuniones".

"Así, que estamos en plazo, los fondos están garantizados y el Ministerio de Vivienda, que es quien lo gestiona, está al corriente y consensuadamente de todo esto. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el 30 de marzo lo sustancial, lo materialmente relevante, estará concluido", ha confirmado Escobar.

En este sentido, ha detallado que "hay una gran parte de la obra que ya está hecha y que no se ve", en referencia a la climatización de las instalaciones, "que ha consumido gran parte del presupuesto y del esfuerzo y que está ya felizmente concluido". Una parte "fundamental", para "garantizar precisamente el cumplimiento de los objetivos de los fondos europeos, en cuanto al aprovechamiento energético.

De este modo, el alcalde ha apuntado que "a partir de ahora, lo que vamos a ver en los próximos meses es cómo se van perfilando los detalles, la parte más funcional del edificio", recordando que "el protagonismo para ese centro intergeneracional en cuanto a usos preferentes va a ser para las personas mayores".

Ha aprovechado para anunciar que "la oficina de atención a los mayores, que era uno de los compromisos de este equipo de Gobierno, que provisionalmente estará en la Plaza de Abastos, va a estar de manera permanente en el ala exterior de este edificio, es decir, muy cerca del nuevo parque que ya cada vez más va tomando forma".

Además, ha señalado que el espacio central tendrá "una serie de usos polivalentes, usos culturales, usos acordes con las entidades que aquí se puedan alojar, son 600 metros de espacio luminoso que ya va cobrando forma".

En cuanto al resto de los espacios, junto con salas de estudio o de lectura, ha dicho que "iremos completando la oferta", con protagonismo principal para los mayores, pero también con otro tipo de ofertas para jóvenes, como oficinas de información juvenil y otras actividades.

A ello ha sumado "que queremos dar también realce a ese espacio central donde va a estar una zona ajardinada que en las próximas semanas ya ir tomando evidentemente cada vez más forma y que además va a estar conectado con la Alhóndiga de una manera peatonal con lo cual vamos a tener un nuevo espacio tanto en su parte externa como sobre todo en su parte interna y funcional".

Por su parte, el concejal de Urbanismo ha subrayado que "la comunicación y la relación con el Ministerio de Vivienda es constante, muy fluida, tanto a nivel técnico como político" y ha insistido en que "los plazos están garantizados, los fondos están garantizados".

López-Araquistáin ha reconocido que "es verdad que ahora se ve un poco aparatosa la obra, pero es normal" pero ha confirmado que "toda la parte sustancial, que es la parte estructural, la parte de climatización y demás, estará todo concluido en los próximos días".

Además, ha reseñado que "ya se puede ver también el pavimento en la parte central y en los próximos días se empezará a colocar otros pavimentos, las carpinterías, etc., para, la semana que viene comenzarse ya a ver la parte ajardinada".

"Lo que queda por hacer es muy rápido", ha incidido el edil, quien ha aclartado que la fecha del 30 de marzo "es la fecha límite para la justificación", pero "la recepción final de las obras realmente es el 30 de junio, de moque "nadie se sorprenda si llega el 30 de marzo y todavía falta por aquí algún remate".

Incluso por parte del Ministerio se ha trasladado la posibilidad de ampliar aún más los plazos, "pero nosotros ni nos lo planteamos, ni lo necesitamos porque las obras están correctamente en plazo".

También, a preguntas de los periodistas, se ha referido el concejal de Urbanismo a la conexión de este centro con la Alhóndiga, en lo que ha confirmado que "tenemos un proyecto ya realizado, que fue una asistencia técnica externa, por lo que en estos momentos se encuentra en fase de supervisión por parte municipal".

"De momento no tenemos plazo porque lo primero es finalizar las obras en la estación, y que luego se comunique adecuadamente con la Alhóndiga, con Parque del Carmen, etc. Lo primero será finalizar estas obras y lo siguiente será licitar la obra en Belchite. Ya tenemos incluso un presupuesto que todavía no puedo adelantar porque el proyecto está en supervisión. Lo tenemos todo preparado y decidiremos cuándo es más conveniente que se licite", ha concluido.