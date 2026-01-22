Las obras en el exterior de la Residencia de La Rioja provocan la rotura de una tubería de gas, sin daños personales

Archivo - Fachada de la Residencia 'La Rioja' - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 22 Ene.

Las obras en el exterior de la Residencia de La Rioja han provocado la rotura, a las 15,31 horas, de una tubería de gas sin que se hayan producido daños personales, ni personales, ha informado el SOS Rioja 112.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se informa a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos de Logroño, a la empresa de mantenimiento de Gas Natural y a recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras la intervención, Bomberos han informado que han cortado la llave de paso del gas y que la empresa de mantenimiento de Gas Natural queda a cargo de la revisión y reparación de la avería.