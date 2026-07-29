Las obras del proyecto de concentración parcelaria de Lagunilla del Jubera-Ribafrecha, ejecutadas en más de un 30% - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha visitado este miércoles las obras del proyecto de concentración parcelaria de la zona de Lagunilla del Jubera y Ribafrecha, que mantienen el ritmo de ejecución conforme a los plazos previstos.

Durante el recorrido por la zona de actuación, que comprende una superficie de 1.740 hectáreas, Manzanos ha comprobado el avance de los trabajos que "tendrán como resultado explotaciones agrarias más competitivas y adaptadas a las necesidades actuales del sector".

El Gobierno de La Rioja invierte 5,8 millones de euros en este proyecto que incluye, además, la mejora de una red de 69 kilómetros de nuevos caminos y la construcción de 13 kilómetros de desagües. "Hoy visitamos unas obras que comenzaron el verano pasado, y que en este momento ya están ejecutadas al 30 %", ha informado la consejera.

En este sentido, ha destacado que será la primera obra de concentración parcelaria de La Rioja que hace uso de un modelo digital, mediante tecnología BIM y su integración con sistemas geoespaciales (GIS) que se apoya en los vuelos de dron y la fotogrametría para tener toda la información en una plataforma y lo que permite controlar el estado de la obra con una actualización constante de los datos".

Gracias al uso de esta tecnología, ha explicado, "se obtendrá un modelo 3D de la zona que abarca la concentración parcelaria, que proporciona información sobre cada uno de sus elementos, dimensiones, materiales, fabricante, infraestructuras, propiedades del terreno y también un cronograma de ejecución".

La consejera ha estado acompañada en la visita por el director de Desarrollo Rural, David Martín, el alcalde de Lagunilla del Jubera, Carlos Yécora, y la teniente de alcalde de Ribafrecha, María Cortijo González, así como de los técnicos del Servicio de Infraestructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura.

Manzanos ha recordado que las obras, que comenzaron en septiembre de 2025, tienen un plazo de ejecución de 24 meses, beneficiarán a 561 propietarios de parcelas agrícolas situadas en los términos municipales de Lagunilla del Jubera, Ribafrecha y Murillo de río Leza.

El proyecto se adjudicó a la empresa Riojana de Asfaltos, y cuenta con la asistencia técnica de Faber 1900. La concentración parcelaria permitirá pasar de las 7.151 parcelas actuales a 965 fincas de reemplazo, lo que supone un índice de reducción de 7,41.

De este modo, el número medio de parcelas por propietario se reducirá de 12,7 a 1,7 fincas, mientras que la superficie media de cada explotación pasará de 0,24 a 1,8 hectáreas.

Así, ha precisado Noemí Manzanos, "en una zona productiva agronómicamente muy importante para La Rioja, dispondremos de explotaciones mejor dimensionadas y con una red de caminos y desagües en perfectas condiciones; algo que facilitará el acceso a las parcelas, ofreciendo una mayor seguridad vial, disminuyendo los tiempos de trabajo y mejorando con ello la rentabilidad de las explotaciones agrarias".

Y es que esta nueva parcelaria en el valle da continuidad a la ya ejecutada en la zona de Santa Engracia del Jubera. El Gobierno de La Rioja, con el objetivo de dar continuidad a este importante proceso, ya ha iniciado los trabajos para avanzar con un nuevo proceso en la zona colindante de Ribafrecha-Alberite.

"Apostamos claramente por las parcelarias y por eso, en los últimos tres años, además de esta, hemos comenzado oficialmente el proceso de concentración de Tricio, y tenemos muy avanzada la investigación de propiedades en la zona de Añamaza", ha resaltado Noemí Manzanos.

Los procesos de concentración buscan la ordenación de la propiedad rústica y la mejora de las explotaciones agrarias mediante un aumento del tamaño de las fincas y la reducción del número de parcelas por explotación.

El incremento de la superficie por parcela, unido a la mejora de infraestructuras y caminos, favorece una disminución de los costes de producción y una mayor competitividad de las explotaciones agrarias.