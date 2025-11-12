Las obras de remodelación de calle Beti Jai se iniciarán antes de que concluya 2025

LOGROÑO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para los trabajos de regeneración urbanística de la calle Beti Jai, en el Paseo de las Cien Tiendas, a la empresa CJM Obras y Gestión Sostenible, S.L. por un importe de 414.394,14 euros (IVA incluido). Según ha informado la portavoz del Equipo de Gobierno, Celia Sanz, "la idea es que para que antes de que finalice el año la calle ya esté en obras".

La actuación, ha explicado en la comparecencia de prensa posterior a la Junta de Gobierno, es que esta calle de continuidad a la intervención realizada la conexión de la Glorieta con Cien Tiendas, con materiales y criterios similares.

El proyecto, que incorpora sugerencias de vecinos y comerciantes y "nace de un proceso participativo, incluye la renovación completa del pavimento, instalaciones, soterramiento de cables y mobiliario urbano, así como la red de abastecimiento de agua".

Respecto al alumbrado público, se renovará la canalización y las luminarias colgadas en fachadas, con una mayor eficiencia energética. La intervención contempla también la instalación de jardineras con diferentes especies arbustivas y florales, así como nuevo mobiliario urbano (bancos y papeleras).

AYUDAS PARA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN VIVIENDAS

Por otra parte, la portavoz municipal ha recordado que el Ayuntamiento de Logroño cuenta con un programa de ayudas para impulsar la rehabilitación, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y artístico de la ciudad; así como para potenciar la implantación o mejora de la accesibilidad universal de las viviendas y elementos comunes de los edificios.

En este sentido, ha indicado que la Junta ha aprobado dos convocatorias de subvenciones. Por un lado, la referente a la accesibilidad universal en los elementos comunes, dotada con un importe total de 190.000 euros.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las comunidades de propietarios; los propietarios de la totalidad del edificio; los propietarios y usufructuarios de locales en edificios divididos horizontalmente; y arrendatarios de locales.

El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará a partir de las 9,00 horas del día siguiente hábil al de la publicación del correspondiente extracto de esta Convocatoria en el Boletín Oficial de la Rioja y finalizará cuando se agote el crédito presupuestario.

Por otro lado, la convocatoria de ayudas referente a la accesibilidad en el interior de las viviendas, dotada con una cuantía total de 120.000 euros. Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas con un grado de discapacidad reconocido, así como los mayores de 70 años que residan en Logroño y que estén empadronados en la vivienda en la que se van a realizar las obras. El importe máximo de las ayudas a las obras será de 8.000 euros por promotor y vivienda en cada anualidad presupuestaria.

El plazo para la presentación de solicitudes será de tres meses y se iniciará a partir de las 9,00 horas del día siguiente hábil al de la publicación del correspondiente extracto de esta Convocatoria en el Boletín Oficial de la Rioja.

En ambos casos, la presentación de las solicitudes, junto con la documentación requerida, podrá realizarse mediante el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Logroño o en los restantes registros electrónicos de la Administración.

AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

También en materia de rehabilitación, Sanz ha indicado que el Ayuntamiento de Logroño cuenta con un plan de ayudas para la rehabilitación de edificios de interés en el Centro Histórico y Calificados de Interés Histórico Arquitectónico, con el que se pretende fomentar actuaciones privadas en los edificios calificados como tal en el Plan General Municipal.

Por ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria para la concesión de subvenciones a la rehabilitación en edificios en el Centro Histórico y catalogados, dotada con una cuantía de 500.000 euros. Estas ayudas buscan fomentar actuaciones privadas en los edificios calificados como tal en el Plan General Municipal.

Podrán acceder a ellas comunidades de propietarios, propietarios de la totalidad del edificio en el que se prevén las obras, propietarios y usufructuarios de viviendas o locales en edificios divididos horizontalmente y arrendatarios de viviendas o locales. Las ayudas se concederán a obras con presupuesto superior a 2.500 euros (sin IVA) para la adecuación estructural del edificio, la adecuación local de parte de este con destino a uso de vivienda o para actividades determinadas de adecuación local con destino distinto a vivienda, quedando excluidas expresamente las viviendas de uso turístico.

El porcentaje general en el cálculo de ayudas será del 35 por ciento, con algunas salvedades, y se prevén subvenciones especiales en tres casos: la rehabilitación integral de edificios, el mantenimiento y restauración de fachadas y obras en elementos singulares de interés. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir de las 9,00 horas del día siguiente hábil al de publicación en el BOR y estará disponible hasta agotar el crédito presupuestario.