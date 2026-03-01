Ocho miradas internacionales protagonizadas por mujeres centran la programación de marzo en la Filmoteca Rafael Azcona

LOGROÑO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Rafael Azcona desarrollará durante el mes de marzo el ciclo 'Cine y mujer', una selección de títulos recientes en los que las mujeres ocupan el eje central del relato. La programación incluye ocho producciones internacionales y una sesión del 'Universo Azcona', con proyecciones los martes y miércoles, a las 19,30 horas, en la sala Gonzalo de Berceo de Logroño.

La programación se abrirá con 'Le procès du chien' ('El juicio del perro'), dirigida y protagonizada por Laetitia Dosch, que podrá verse el próximo martes, 3 de marzo. Rodada en francés y con una duración de 83 minutos, la película sigue a una abogada especializada en la defensa de animales que asume el caso de un perro reincidente que se enfrenta a la pena de muerte, en una historia que combina reflexión jurídica y sátira social. El filme fue presentado en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes.

Al día siguiente, el miércoles, 4 de marzo, se proyectará 'Begyndelser' ('Volver a ti'), segundo largometraje de Jeanette Nordahl, en versión original en danés. Con 96 minutos de duración, el filme aborda la historia de una pareja separada que se ve obligada a convivir nuevamente tras un giro inesperado, explorando las dinámicas emocionales y familiares derivadas de esa situación. La película obtuvo el Premio del Público en el Festival de Berlín.

La siguiente cita será el 10 de marzo, martes, con 'Vingt dieux' ('La receta perfecta'), ópera prima de Louise Courvoisier rodada en francés. La trama se centra en un joven que, tras un cambio radical en su entorno familiar, decide participar en un concurso para elaborar el mejor queso Comté de su región. La película fue reconocida con el Premio de la Juventud en el Festival de Cannes.

El miércoles 11 de marzo llegará a la pantalla 'Les femmes au balcon' ('Las chicas del balcón'), de Noémie Merlant, también en francés. Ambientada en un barrio de Marsella durante una ola de calor, la película parte de la observación cotidiana de tres mujeres y evoluciona hacia un relato de tensión creciente.

El martes 17 de marzo la programación continuará con 'Familiar Touch', debut en el largometraje de Sarah Friedland, rodada en inglés. Protagonizada por Kathleen Chalfant, la historia acompaña a una mujer octogenaria que inicia una nueva etapa en una residencia asistida mientras afronta los cambios en su memoria y en su autonomía personal. La interpretación principal fue reconocida en el Festival de Venecia.

Un día después, el miércoles, 18 de marzo, se proyectará 'The Salt Path' ('El sendero de sal'), de Marianne Elliott, en versión original en inglés. Basada en el libro de Raynor Winn, la película narra el recorrido de una pareja que, tras perder su vivienda y recibir un diagnóstico médico adverso, emprende una caminata por la costa británica.

La programación avanzará el martes 24 de marzo con 'In the Summers', de Alessandra Lacorazza, rodada en inglés y distinguida con el Gran Premio del Jurado en Sundance. A lo largo de 95 minutos, el filme recorre la relación entre dos hermanas y su padre a lo largo de distintos veranos, marcada por la inestabilidad y la adicción. El ciclo 'Cine y mujer' se cerrará el martes 31 de marzo con 'Fuori' ('La vida fuera'), dirigida por Mario Martone y rodada en italiano. Esta película fue nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes y retrata el paso por prisión de la escritora Goliarda Sapienza, así como la influencia de esa experiencia en su trayectoria literaria posterior.

Además, el miércoles 25 de marzo dentro del 'Universo Azcona', que rinde homenaje al guionista riojano en el centenario de su nacimiento en Logroño, se proyectará 'La vaquilla' (1985), dirigida por Luis García Berlanga y con guion de Rafael Azcona. Ambientada en la Guerra Civil española, la comedia sigue a un grupo de soldados republicanos que planean robar una vaquilla para sabotear la celebración organizada por el bando contrario.

Todas las proyecciones comienzan a las 19:30 horas de los martes y miércoles y tienen un precio de 2,5 euros -2 euros con carnet joven-. Es posible adquirir las entradas con carácter anticipado en la web www.larioja.org/cultura/ o en la taquilla de la sala Gonzalo de Berceo desde una hora antes del comienzo de la sesión.