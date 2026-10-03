Ocho personas trasladadas a centro sanitarios por el derrumbe de un bar en San Vicente de la Sonsierra

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ocho personas han sido trasladadas a centros sanitarios -seis al Hospital San Pedro y dos al Centro de Salud de Haro- tras el derrumbe, de madrugada, del bar 'Tempranillo' de San Vicente de la Sonsierra, según ha informado la Delegación del Gobierno en La Rioja.

Han señalado que ha sido a las 05,25 horas cuando se ha recibido el aviso del derrumbe del bar en la localidad sonserrana, quedando atrapadas entre 25 y 30 personas entre los cascotes sin poder salir. En una primera instancia, se informa de que se habría caído el suelo y más tarde el techo del establecimiento.

La patrulla de la Guardia Civil informa que en el lugar de los hechos se han atendiendo a once personas con heridas de diversa consideración. Ocho han sido trasladadas a centros sanitarios de la región.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado cuatro patrullas de Guardia Civil, dos ambulancias con ocho sanitarios, dos camiones de bomberos, un vehículo 4x4 de bomberos y dos furgones de bomberos.

En el lugar se encuentran Bomberos apuntalado el establecimiento y comprobando si hubiese alguna persona todavía en el interior.