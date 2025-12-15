La oficina del SAC de Logroño vuelve a atender a los usuarios desde este martes en su sede en Beti Jai - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La oficina del SAC de Logroño volverá a atender a los usuarios desde este martes, día 16 de diciembre, en su ubicación tradicional en la calle Beti Jai número 1 de Logroño, una vez concluida la reforma de las instalaciones. Los trabajos de remodelación han durado cinco meses, como estaba previsto, y coinciden con el 25º aniversario de la apertura del SAC.

Las obras, adjudicadas a ASBECA S.L por un presupuesto de 187.618,16 euros (IVA incluido), comenzaron el pasado 22 de julio y han consistido en una reforma integral del local (ocupa una superficie útil de 234,7 metros cuadrados) para mejorar los accesos y el funcionamiento de las oficinas, y ganar espacio dedicado a la asistencia a los ciudadanos, especialmente en lo relativo a la administración electrónica.

Entre otros trabajos se han acometido los siguientes:

Reforma de los baños e incorporación de uno accesible para personas con movilidad reducida.

Colocación de pavimento nuevo de PVC autoportante. Reforma de toda la instalación eléctrica sustituyendo las luminarias por LED. Dotación de instalación de renovación de aire.

Actualización de la imagen de las oficinas incorporando elementos absorbentes acústicos en paredes y techos.

Durante estos cinco meses el SAC ha mantenido su servicio en la sala de columnas de La Bene. La Oficina atiende a una media diaria de 150 ciudadanos.

Durante la semana pasada los profesionales del SAC informaron a los usuarios, colegios profesionales (gestores, abogados y economistas) y empleados públicos de la Comunidad Autónoma y de otras Administraciones del regreso de la atención en la calle Beti Jai. Las puertas de la Oficina permanecerán abiertas de lunes a viernes, en horario de 8,30 a 14,30 horas.