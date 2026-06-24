La ONCE pone imagen y voz a las personas sordociegas para reclamar su inclusión - ONCE

LOGROÑO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ONCE y la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera han celebrado en La Rioja uno de los actos organizados en toda España con motivo del Día Internacional de las Personas Sordociegas, una jornada destinada a visibilizar a un colectivo de más de 8.000 personas que necesita apoyos específicos para comunicarse, desplazarse, acceder a la información y participar en la sociedad en igualdad de condiciones.

La celebración ha incluido la presentación del cupón de la ONCE dedicado a las personas con sordoceguera, una iniciativa que ha servido para llevar a la sociedad un mensaje de sensibilización, reconocimiento y compromiso con una realidad todavía poco conocida, pero profundamente vinculada a la accesibilidad universal, la autonomía personal y los derechos de las personas con discapacidad.

La sordoceguera es una discapacidad única que combina la pérdida visual y auditiva, y que afecta de manera significativa a la comunicación, la movilidad, la autonomía personal y el acceso al entorno.

Por ello, las personas sordociegas requieren recursos específicos y profesionales especializados que faciliten su participación social.

En este ámbito, la Fundación ONCE para Personas con Sordoceguera desarrolla una labor esencial mediante la mediación, un apoyo que facilita la comunicación, la comprensión del entorno, la toma de decisiones y la participación en actividades educativas, sanitarias, laborales, administrativas, culturales y comunitarias.

En 2025, se alcanzó un récord histórico con 116.478 horas de mediación prestadas a personas con sordoceguera, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Este dato refleja el compromiso del Grupo Social ONCE con la inclusión, la accesibilidad y la mejora de la calidad de vida de estas personas y de sus familias.

Con esta programación de actos en toda España, la ONCE quiere recordar que las personas sordociegas tienen derecho a estar presentes, comunicarse, decidir, disfrutar de su entorno y participar plenamente en la sociedad.

Para ello resultan imprescindibles la mediación, los apoyos personalizados y una ciudadanía más informada y sensible ante sus necesidades.

'LAS MANOS QUE NOS HABLAN'

El Día Internacional de las Personas con Sordoceguera es el motivo del cupón de la ONCE del sábado, 27 de junio, presentado hoy. Cinco millones y medio de cupones darán visibilidad a esta discapacidad. La sordoceguera es una discapacidad única que surge como consecuencia de la combinación en una misma persona de una discapacidad visual y auditiva. Afecta a 15 de cada 100.000 habitantes, por lo que, en España, a falta de un censo definitivo, incluye más de 8.000 personas, de las que más de 3.200 están afiliadas a la ONCE.