Las ONG alertan de que "la intención de Israel sigue siendo someter a la población" en Gaza hasta desaparecer

Amnistía Internacional de La Rioja, Alianza por la Solidaridad, Oxfam Intermon y la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales de La Rioja (CONCAR) ha alertado hoy, en palabras de su portavoz, Goyo Martín, de que "la intención de Israel sigue siendo someter a la población" en Gaza "hasta desaparecer".

Estas entidades han marcado, en la mañana de hoy, una línea roja simbólica en La Concha del Espolón para mostrar las líneas rojas que se ha saltado Israel en Gaza.

"Bombardear hospitales, destruir escuelas, asesinar personal humanitario, violar el derecho internacional y cualquier derecho humano, restringir la entrada de ayuda, que es más importante que nunca en la franja; son muchas las líneas rojas", ha clamado Martín.

Ha recordado que han muerto más de 70.000 personas, de las que 20.000 son niños y niñas. "Pero es que desde el alto del fuego han muerto 350, 130 de ellos niños y niñas", ha dicho.

Y es que, ha afirmado, "el alto del fuego es papel mojado y el acuerdo de paz no existe", aunque esta costando que la "ciudadanía entienda que esto no ha acabado".

"La intención de Israel sigue siendo someter a la población a condiciones que acabarán acarreando su desaparición del territorio", ha indicado afirmando que "el alto del fuego ha sido como una bofetada".

No ha olvidado que "no ha habido rendición de cuentas por las más de 70.000 personas muertas, ciento y pico mil heridas, 10.000 desaparecidas" y "hay niños amputados que van a vivir con discapacidad toda su vida y la moneda de cambio ha sido la impunidad".

SITUACIÓN ACTUAL: HORRIBLE

La situación ahora, ha relatado, "es horrible porque estamos en invierno, es el tercer invierno que pasa la población gazatí desde el inicio de los ataques de Israel".

Hay agua y lluvia y están en campos de refugiados en una situación "absolutamente desprotegida, sin saneamiento ni ayuda humanitaria ni alimentos o medicinas esenciales".