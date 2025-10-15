Archivo - Operativo de verano de la Guardia Civil en La Rioja: más de 3.600 identificaciones y 281 personas detenidas - GUARDIA CIVIL LA RIOJA - Archivo

633 denuncias por tenencia de estupefacientes y otras 74 por portar armas blancas en el interior de vehículos o en la vía pública

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en La Rioja ha llevado a cabo en el pasado verano más de 3.600 identificaciones y ha detenido a un total de 281 personas, con 633 denuncias por tenencias de estupefacientes, otras 74 por portar armas blancas en el interior de vehículos o en la vía pública, 295 ciudadanos interceptados conduciendo vehículo a motor bajo los efectos del alcohol y 302 bajos los efectos de las drogas.

Son los datos del dispositivo especial de seguridad durante la campaña estival que ha desplegado en Instituto Armado, que se desarrolló entre el 1 de junio y el 15 de septiembre, coincidiendo con la celebración de fiestas y eventos multitudinarios en toda la comunidad autónoma.

Para ello, se reforzó la presencia de agentes en horario nocturno y en los principales puntos de afluencia ciudadana. El objetivo fue garantizar el orden público y el desarrollo normal de conciertos, verbenas, degustaciones, encierros y otras actividades festivas celebradas en la comunidad.

En el operativo participaron efectivos de la USECIC, patrullas de Seguridad Ciudadana, el Sector de Tráfico, el Servicio Cinológico, el Equipo Pegaso con drones, Servicio de Información, Policía Judicial y las Unidades de Investigación de Logroño, Haro y Calahorra.

La actuación se centró en prevenir delitos habituales en aglomeraciones: lesiones, alteraciones del orden, delitos contra el patrimonio, consumo de drogas en la vía pública y conductas de riesgo para la seguridad vial.

LOS DATOS.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 15 de septiembre se identificaron 3.664 personas -sin contar festivales de música- (752 extranjeras), se practicaron 281 detenciones y se abrieron diligencias de investigación contra 237 personas por distintos delitos. De los detenidos, 50 estaban reclamados por juzgados de diferentes provincias.

En materia de drogas, se levantaron 633 actas/denuncias por tenencia o consumo en la vía pública, transportes o locales, y se incautaron 670 dosis de marihuana, hachís, cocaína, heroína, LSD, éxtasis, anfetaminas y metanfetaminas.

Además, se formularon 1.074 denuncias por infracciones a la Ley de Seguridad Vial y al Reglamento General de Circulación; 74 sanciones por portar armas blancas; 53 por faltas de respeto a los agentes; 27 por desobediencia o resistencia a la autoridad; 7 por alteración del orden en actos públicos; y 4 a responsables de locales por tolerar consumo o tráfico de drogas.

CONTROLES DE TRÁFICO.

El Sector de Tráfico practicó 31.318 pruebas de alcoholemia, con 31.072 resultados negativos. Como consecuencia, 40 personas fueron detenidas o investigadas por conducir bajo los efectos del alcohol -20 de ellas implicadas en accidentes-, y otras 206 resultaron denunciadas administrativamente.

Asimismo, 288 conductores fueron denunciados por infracción muy grave tras dar positivo en cannabis, anfetaminas, metanfetaminas, cocaína u opiáceos.

Durante el verano, se detuvo a 12 personas por conducir tras perder todos los puntos del permiso, a 11 por no haberlo obtenido nunca, a 1 por conducir con el permiso retirado judicialmente, a 4 por provocar lesiones graves por imprudencia en accidente.

RESUMEN DE RESULTADOS.

Personas identificadas: 3.664 (752 extranjeras)

Detenciones: 281 (50 reclamados por la justicia)

Investigados: 237

Actas/denuncias por drogas: 633

Dosis de droga incautadas: 670

Infracciones de tráfico: 1.074

Sanciones por armas blancas: 74

Faltas de respeto a agentes: 53

Desobediencia y resistencia: 27

Alteración del orden en actos públicos: 7

Responsables de locales sancionados: 4

Pruebas de alcoholemia realizadas: 36.062; negativas, 35.767 y positivas con detención/investigación, 41

Denuncias administrativas: 254

Conductores bajo efectos de drogas: 302

Conducción ilegal: 25 detenciones (11 sin puntos, 9 sin permiso, 2 con permiso retirado, 2 por lesiones graves en accidente, 1 por hurto de vehículo)