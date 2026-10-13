La oposición califica de "continuistas" y "congelados" los presupuestos de Cultura que para el PP son "positivos"

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, comparece en el Parlamento de La Rioja, acompañado de su equipo, para presentar el proyecto de Presupuestos de su departamento para 2027 - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Grupos Parlamentarios de PSOE y Vox, a través de sus diputados Ana Belén Martínez y Ángel Alda, respectivamente, han calificado de "continuista" el presupuesto de la Consejería de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte. Unas cuentas que para la portavoz de IU, Henar Moreno, "están congelados", mientras que el parlamentario del PP, Víctor Visairas, son "positivos".

Ha sido tras escuchar al consejero del ramo, José Luis Pérez Pastor, ante la Comisión de Presupuestos del Parlamento, donde ha señalado que contará con una partida de más de 70 millones de euros, que supone un crecimiento superior al 13 por ciento.

"PREPARANDO" EL TERRENO PARA VOX

Moreno ha asegurado que las cuentas de este departamento "están prácticamente congeladas, por lo que hay una pérdida de poder adquisitivo real y en la práctica". "Es verdad -ha apuntado- que el consejero hace anuncios de las cuestiones más ilusionantes del presupuesto, concretadas en cinco partidas como el Plan de infraestructuras deportivas, que se generaliza sin criterio, sin control por parte de este Parlamento".

A ello ha unido "una transferencia a la sociedad pública 'La Rioja 360, con un incremento de 1,8 millones, así como destino para patrimonio histórico, dirigido a San Vicente, y la bolsa de ayuntamientos en promoción de la cultura nuevamente sin destinatario, con lo que pueden comprar a quien quieran en este año electoral".

Ante esto, la portavoz de IU ha asegurado que "es una Consejería que necesita de más inversión", al tiempo que ha lamentado la partida para Cooperación al Desarrollo que "está congelada y hace que nos alejemos de ese 0,7 por ciento o del 1 por ciento que reclamamos en IU; no sabemos si se están preparando para poder necesitar a Vox en nuestra comunidad autónoma, que dice que hay que abolir la cooperación al desarrollo".

Finalmente, en materia de memoria democrática "es bonito hablar al consejero de este área, pero también es importante concretarlo en acciones, ya que está también congelada la partida, y lo que se concreta es exclusivamente delegarla en la Asociación La Barranca cosa que está bien, que es una subvención que viene obligatoriamente en la Ley de Memoria Democrática pero que no es suficiente".

"NO SON NUESTROS PRESUPUESTOS"

Alda, por su parte, ha señalado que "estos no son nuestros presupuestos, porque son los de un Partido Popular que está gobernando en solitario, con mayoría absoluta", al tiempo que ha señalado que "son continuistas".

"Ha hablado, el consejero, de ciertos porcentajes, de subida del 13-14 por ciento, pero si vas al detalle, luego en estos importes no hay tanta diferencia con los presupuestos del año pasado", ha asegurado el portavoz de Vox.

Ha manifestado que le "preocupa" lo que se está haciendo en conservación del patrimonio histórico-artístico, así como ha lamentado que "no se haya derogado aún la Ley de Memoria Democrática" en la región, así como se ha mostrado contrario a la partida de cooperación al desarrollo.

"PERJUDICA A LOS AYUNTAMIENTOS PEQUEÑOS"

Por su parte, el PSOE ha asegurado que el presupuesto de este departamento "no responde a las necesidades de estos sectores y perjudica, fundamentalmente, a los ayuntamientos". Ha señalado, su diputada Ana Belén Martínez que esta Consejería "dejó sin ejecutar parte del presupuesto asignado en 2025; solo en cultura, unos 4 millones de euros y en cooperación al desarrollo 2 millones".

En el ámbito cultural "se reducen los gastos en contrataciones en aspectos como conciertos musicales, contratos artísticos o exposiciones". También "caen los recursos dirigidos a las acciones y actividades de iniciativa municipal o la partida destinada a técnicos de promoción cultural". Y si hablamos de patrimonio histórico, ha dicho Martínez, "vemos que lo destinado a corporaciones locales ha bajado en 50.000 euros y se congelan las rehabilitaciones de patrimonio histórico".

En cualquier caso, en este terreno "lo grandes olvidados de las cuentas públicas son el IER, el archivo histórico, la biblioteca pública, cuyas partidas o bajan o se mantienen". Y "tampoco suben los recursos para cooperación al desarrollo y la acción exterior". Si nos fijamos en el turismo, el presupuesto "es continuista, no afronta los retos de La Rioja, y el crecimiento se destina íntegramente a La Rioja 360".

Martínez ha criticado que las ayudas directas a ayuntamientos, mancomunidades, empresas y entidades "permanecen sin cambios". Además, estas cuentas "no recogen medidas para controlar la proliferación de viviendas turísticas". Al mismo tiempo, el presupuesto de infraestructuras turísticas "sigue igual, y las transferencias de capital a Valdezcaray disminuyen un 21,05 por ciento".

PRESUPUESTO QUE CRECE

Por el Partido Popular, su diputado Víctor Visairas ha señalado que "se constata un aumento en consonancia además con los presupuestos generales de La Rioja de 2027". De hecho, en la parcela de Cultura, Deportes, Turismo y Juventud, crece "aproximadamente un 13,5 o 13,6 por ciento y lo que se constata también es que se puede seguir haciendo una política fiscal más que interesante para los riojanos y eso no significa que vaya en menoscabo de un aumento presupuestario".

Por ello, ha calificado de "positivos" los presupuestos de este departamento "en el que se han movilizado un importante volumen de recursos para la rehabilitación y conservación de nuestro patrimonio", así como el destino "de recursos con el fin de aumentar la actividad cultural en todo nuestro territorio como una forma de vertebrar nuestra comunidad y hacer actuaciones culturales por todos nuestros municipios".

Ha puesto en valor "la parcela turística con un incremento presupuestario destinado a toda la parte promocional", además de, en el área deportiva, la puesta en marcha de "ese segundo plan de infraestructuras deportivas". Además, ha valorado la "activación de la parte de ayudas a acción humanitaria", sin olvidar el "esfuerzo" que se hace en el Instituto Riojano de la Juventud, que "realiza un gran trabajo".