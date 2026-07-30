La oposición ve "fracaso municipal" en la revisión del PGM de Logroño; "Volvemos a la casilla de salida"

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LOGROÑO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Partidos de la oposición del Ayuntamiento de Logroño han calificado de "fracaso municipal" la rescisión del contrato suscrito con Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S.L. para la revisión del actual Plan General Municipal (PGM) de Logroño. Mientras el PSOE lamenta "que se nos ha pasado el tiempo, otra vez", el PR+ les ha dado "un suspenso" en la gestión de Urbanismo.

Por su parte, el concejal del PP, Javier Martínez Mancho, ha asegurado que no ha habido intención por parte del equipo de Gobierno municipal de retrasar la revisión del PGM de Logroño tras la rescisión del anterior contrato. Afirma también que "no se han incumplido plazos ni nos saltamos controles" y que Logroño cuenta con un Plan General vigente. "No nos sentimos orgullosos de que la licitación haya quedado desierta pero vamos a buscar el cauce para poder volverlo a hacer", ha afirmado.

Martínez Mancho ha respondido este jueves en sesión plenaria al concejal del PR+, Rubén Antoñazas, quien había pedido una comparecencia para que el concejal responsable informase sobre las razones de la no adjudicación del contrato, motivos de incumplimiento y la intencionalidad del Gobierno tras quedar desierta dicha revisión, lo que ha llevado al Ayuntamiento a aprobar un Plan de Acción Urbanística hasta 2030 como medida transitoria.

Con este Plan de Acción Urbanística 2026-2030, Martínez Mancho ha afirmado que "no pretendemos saltarnos controles". Es más, "cualquier modificación que se proceda a impulsar desde el Ayuntamiento tendrá que pasar por los controles que la ley nos exige, como la exposición pública, y todo llevará sus trámites".

Por ello ha pedido al PR+ que no lance "sospechas" ni "alarme permanentemente" a los ciudadanos sobre "cosas que nunca ocurren" porque "aquí no se ha falsificado ni se ha ocultado ninguna información". Finalmente también ha querido dejar clara la complejidad de este tipo de revisiones, "la primera se licitó en 2006 y, a partir de ahí, han pasado cuatro legislaturas y en todas ellas ha habido problemas".

"GRAN INCUMPLIMIENTO ELECTORAL"

Por su parte el concejal del PR+, Rubén Antoñanzas, ha asegurado que éste es un "gran incumplimiento electoral" por parte del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que iba a dotar a Logroño de un Plan General "al que ya ha renunciado".

El Gobierno de Escobar "suspende" así en Urbanismo "porque llevan ya tres años al frente de la Alcaldía pero lejos de acabar el Plan General hemos vuelto a retroceder a la casilla de salida como consecuencia de una cadena de decisiones erróneas e inexplicables".

Por tanto, lamenta Antoñanzas, se ha renunciado al Plan General y se ha sustituido por un Plan de Acción que presenta "aspectos preocupantes" como la introducción de nuevos usos y tipologías urbanísticas. Estos cambios, afirma, "alteran el modelo de ciudad y no afrontan una revisión del planeamiento. Además se hace sin un debate político y ciudadano".

"Es un fracaso por parte del equipo de Gobierno", el Ayuntamiento "ha incumplido todas los plazos de respuesta y no ha hecho nada más que dejarlo esperar hasta que el PR+ ha pedido información".

Además, la teoría del PR+ es que "el objeto siempre ha sido que no tengamos Plan General. Han tardado dos años en rescindir este contrato y fue el propio Ezquiaga el que denunció al Ayuntamiento de Logroño. El equipo de Gobierno anuló el contrato porque les demandó".

Finalmente, Antoñanzas ha pedido al equipo de Gobierno que abogue por la participación de todos para elaborar este PGM para "hacer el Logroño que queremos entre todos".

EL PP PIDE "NO ALARMAR"

De nuevo, el PP ha tomado la palabra -esta vez en voz del concejal Íñígo López-Araquistaín- para pedir a los grupos de la oposición "que no alarmen". "El urbanismo se hace con expedientes, con seguridad jurídica y con visión de ciudad".

Por lo tanto, indica, "lo importante no es de qué año es el Plan General sino de si éste permite actuar en la ciudad, y el actual lo permite".

La revisión del Plan General "es muy compleja" -ha proseguido- pero esto no solo lo sufrimos en Logroño sino también "en otras muchas ciudades de España". Debido a esa complejidad, el concejal ha pedido "no precipitarse" porque esto no es "una carrera de titulares" ya que una ciudad se planifica pensando en el futuro.

La única realidad -ha indicado- es que "durante esta legislatura se están activando PERIS, estrategias urbanas, se están produciendo transformaciones en ámbitos que llevaban años esperando décadas una solución como Lobete, Ramblasque, Avenida de Burgos...".

Con todo ello, ha finalizado, este Gobierno está ordenando expedientes complejos y está preparando una revisión del Plan General "con todas las garantías".