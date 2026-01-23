Osés insiste en la necesidad de un plan de inversión y modernización del conjunto de la red ferroviaria en La Rioja

Obras que se están realizando en el tramo Zaragoza-Miranda - MINISTERIO DE TRANSPORTES

LOGROÑO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local e Infraestructuras, Daniel Osés, ha insistido hoy en la necesidad de "un plan de inversión y modernización del conjunto de la red ferroviaria La Rioja".

Osés, preguntado en rueda de prensa por las declaraciones del maquinista que cubre el tramo ferroviario entre Zaragoza y Miranda de Ebro, que hablaba de tramos en los que hay que circular a diez kilómetros por hora, ha asegurado que, desde el Gobierno de La Rioja, van a estar "muy pendientes del análisis" que haga el Ministerio.

"Lo que puedo decir es que, como Gobierno de La Rioja, desde el minuto uno, lo que hemos pedido es un plan de inversión y de modernización del conjunto de la red ferroviaria La Rioja", ha señalado.

Por tanto, ha esperado que se haga un "análisis serio, exhaustivo" que "dé tranquilidad ante este tipo de declaraciones a los usuarios". Algo que, ha dicho, no surge sólo del accidente en Córdoba, ya que, en La Rioja, hay una red "de gran antigüedad y que, por lo tanto, necesita de inversiones y mejoras".

SITUACIÓN DE EMERGENCIA POR DAÑOS Y OBRAS

Osés hacía referencia a que el maquinista afirmó a Radio Zaragoza: "La línea que va de Zaragoza a Miranda de Ebro, hay dos puntos en Logroño y en Haro en los que nos obligan a circular a 10 kilómetros por hora porque se está cayendo la vía directamente al río. Es algo que si la gente que lo supiese, fliparía".

Tras estas declaraciones, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha aclarado, a través de X, que se trata de una actuación de emergencia motivada por graves daños en el terraplén situados entre los puntos kilométricos 128+700 y 128+950 de la Línea 700 Intermodal Abando-Indalecio Prieto-Casetas, dentro del ámbito de obra civil.

Ha añadido que la intervención cuenta con un presupuesto de 1,9 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses, con finalización prevista para el primer trimestre de 2026 y que las obras se encuentran en ejecución, llegando a encabezar las explicaciones con la advertencia: 'Atención, bulo'.

"Tenemos un corte de cuatro días a finales de febrero para rematar la actuación. Y aprovechamos además para cambiar los desvíos de Haro", ha finalizado el ministro.