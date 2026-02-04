Osés plantea un escenario de "éxito" del transporte público con un incremento del 11% y casi dos millones de viajes

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, acompañado de la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez, realiza un balance del servicio de transporte público durante 2025 - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha planteado hoy un escenario de "éxito" del transporte público, con un incremento del once por ciento y casi dos millones de viajes.

Osés ha ofrecido una rueda de prensa junto a la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez, en la que ha señalado que en el año 2024 se ofreció un "dato histórico en el número de viajes".

"En concreto", ha dicho, "la red metropolitana superó por primera vez el millón de viajes", alcanzando "más de 1,7 millones de viajes en todo el conjunto de la red".

Una vez finalizado 2025, ha dicho, "los datos nos vuelven a situar ante un nuevo escenario de éxito donde se han vuelto a batir absolutamente todos los récords".

El transporte metropolitano, ha destacado volvió a ser la red con mayor número de viajes realizados, 1.193.528 en 2025, lo que supone un incremento del quince por ciento con respecto a 2024.

Ha puesto sobre la mesa, además, el haber "comenzado el nuevo curso lectivo con más de 100.000 viajes mensuales en esta red metropolitana", lo cual, a su juicio, "demuestra el gran servicio que presta en las conexiones de Logroño con otros trece municipios de su entorno".

También se registró un incremento, en este caso del 5,2 por ciento, en el número de pasajes en los autobuses interurbanos, con un total de 743.368 en todo el año 2025.

Por último, se alcanzaron los 12.748 viajes en las líneas rurales, un 8,2 por ciento más que el año anterior, un servicio "esencial" para acercar los municipios más alejados.

Osés ha puesto el acento en la evolución que ha experimentado el presupuesto. Para 2026 se sitúa en 6,6 millones de euros de fondos regionales, de los que cuales un millón va dirigido directamente a las bonificaciones en el precio del billete.

De estas bonificaciones se beneficiaron el año pasado los 4.700 carnés de transporte que se expidieron a diferentes colectivos, un ocho por ciento más que en el año 2024, que en su mayoría permiten viajar por sólo cincuenta céntimos el trayecto.

El mayor número de carnés expedidos, 1.546 durante el curso 2025-2026, correspondieron al colectivo de estudiantes y universitarios, lo que refleja un aumento del 1,4 por ciento.

Por otro lado, el número de carnés para personas con discapacidad se incrementó un 49 por ciento, gracias a la rebaja del grado requerido para acceder a la tarifa plana de 0,50 euros, que en agosto del año pasado se redujo del 65 al 33 por ciento.

Esta medida se aprobó al mismo tiempo que la ampliación del umbral de renta hasta 2,5 veces el IPREM necesario para que los mayores de 65 años obtengan esa misma ventaja.

El Gobierno riojano también ha destacado destaca el aumento del 27 por ciento en la concesión de carnés infantiles que han permitido viajar gratis a 145 niños de 0 a 3 años.

Sin olvidar que tampoco pagan por utilizar el autobús los 504 usuarios que han obtenido hasta la fecha el nuevo carné de transportes Rioja Joven Rural impulsado el año pasado para favorecer la movilidad de los menores de 25 años del medio rural, una prestación que sigue abierta y en constante crecimiento.

Finalmente, se concedieron 1.169 carnés de cuatro a dieciséis años, 1.152 de mayores de 65 años y veinte de otros colectivos prioritarios.

Durante la comparecencia se ha dado a conocer un crecimiento interanual del 54 por ciento en el número de viajes abonados a través de la aplicación de pago habilitado en el transporte metropolitano, con un total de 119.000 billetes abonados el año pasado.

También se han dado a conocer la buena acogida del nuevo servicio interurbano (línea VLR 107) que conecta Arnedo, Quel, Autol, Calahorra y el Villar de Arnedo con llegada a Logroño antes de las 8:00 horas.

Este autobús registró un total de 10.051 billetes vendidos durante el año 2025, y una media de ocupación diaria de 58 usuarios después del verano, a raíz de lo cual se ha habilitado un vehículo de 85 plazas.

Las líneas con mayor ocupación fueron la M1/M2 (Cenicero- Logroño), la M3 (Nalda-Logroño) y la M6 (Entrena-Logroño) en el servicio metropolitano; y la VLR-107 (Logroño-Rincón de Soto), la VLR-109 (Logroño-Nájera) y la VLR-113 (Logroño-Miranda de Ebro) en el autobús interurbano.

Los meses de mayor ocupación fueron octubre (115.242 viajes), septiembre (106.927) y mayo (105.974) en el transporte metropolitano; octubre (71.928) en el caso del interurbano, y el periodo estival en el caso de las líneas rurales.