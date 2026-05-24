Pablo Sáinz-Villegas y el cuarteto estadounidense Agarita cierran en Enciso la quinta edición de 'La Rioja Festival'

La Rioja Festival se cierra con el concierto en Enciso de Pablo Sáinz-Villegas y Agarita. - LA RIOJA FESTIVAL

LOGROÑO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista riojano y director artístico de 'La Rioja Festival', Pablo Sainz-Villegas, ofrecerá este domingo en Enciso el concierto de clausura de la quinta edición del Festival.

Actuará junto al prestigioso cuarteto estadounidense Agarita en una cita que incluirá el estreno en España de "Itinerante", la obra creada especialmente para esta edición por la compositora en residencia Andrea Casarrubios.

Una oportunidad para acercarse al universo creativo de una de las compositoras más destacadas de su generación, Andrea Casarrubios, y para escuchar algunas piezas de música clásica y contemporánea en un escenario tan especial como la Iglesia de Santa María de la Estrella de Enciso de origen gótico.

El concierto, patrocinado por Marqués de Vargas, supondrá un momento especialmente significativo para Pablo Sainz-Villegas ya que en él se interpretarán algunas de las composiciones incluidas en el próximo trabajo discográfico que el guitarrista riojano grabará la próxima semana en La Rioja.

Será la primera vez que el artista registre un disco en su tierra, un proyecto profundamente vinculado a sus raíces y a la conexión emocional y artística que mantiene con La Rioja y con 'La Rioja Festival'.

Además, durante el concierto, patrocinado por Marques de Vargas, el quinteto que formarán la guitarra solista de Sainz-Villegas y Agarita interpretará también obras de Javier Farias, Ethan Wickman, Chris Rogerson y Clarice Assad.

El guitarrista riojano Pablo Sainz-Villegas, referente internacional de la guitarra clásica española actuará junto a la formación estadounidense Agarita compuesta por Sarah Silver Manzke, violín; Suliman Tekalli, violín; Marisa Bushman, viola; Ignacio Gallego, chelo y Daniel Anastasio, piano.

Andrea Casarrubios, compositora y violonchelista abulense afincada en Nueva York, se ha convertido en una de las creadoras españolas con mayor proyección internacional.

Fue la primera compositora española de música clásica nominada a los Premios Grammy gracias a su obra "Seven", estrenada en el Carnegie Hall y difundida en más de 36 países.

Sus composiciones han sido interpretadas por formaciones como la Chicago Symphony Orchestra, Detroit Symphony Orchestra o Indianapolis Symphony Orchestra, consolidando una trayectoria internacional que convierte su presencia en La Rioja Festival en uno de los grandes atractivos de esta edición.

Todavía poco conocida en España, pero cada vez más presente en la programación de importantes orquestas estadounidenses, la figura de Casarrubios refleja también la apuesta de La Rioja Festival por fomentar la creación contemporánea y por acercar al público nuevas voces de la música actual.

Además del programa musical, esta jornada de 'La Rioja Festival' permitirá disfrutar, conocer y descubrir, antes y después del concierto, la historia, arquitectura y gastronomía de la capital riojana.

'La Rioja Festival' cuenta con el patrocinio principal del Gobierno de La Rioja para favorecer la proyección de nuestra Comunidad a través de la música y, además, empresas privadas como Aresol y Marqués de Vargas y numerosas instituciones colaboran en este gran evento musical.