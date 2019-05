Pagazaurtundua (Cs) alerta que la UE tiene una "amenaza interior" que es la "desunión" y el "ultranacionalismo"

Publicado 15/05/2019 12:38:30 CET

LOGROÑO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Parlamento Europeo por Ciudadanos (Cs), Maite Pagazaurtundua, ha alertado esta mañana que la Unión Europea tiene una "amenaza invisible interior, viralizada por las redes sociales, que es la de la desunión, la del ultranacionalismo y el extremismo".

"Hay gente que se está maleducando en sesgos, y eso es lo contrario a entender lo que son las democracias, que son la gestión del pluralismo", ha añadido la europarlamentaria, para a continuación lamentar que "hay gente que nos dice cómo ser vasco, polaco o húngaro, y nos habla de identidades puras", que finalmente es "la vuelta al cáncer que en el siglo XX generó tantos problemas en el mundo". Por ello, ha asegurado que "fue un milagro la Unión Europea".

Ha sido en un desayuno informativo, en la Casa de los Periodistas, acompañada del número 2 de la lista al Parlamento riojano, Alberto Reyes. Ha señalado que la Unión Europea "sigue siendo un milagro, entonces por unos motivos, y ahora por otros, ya que el mundo está globalizado".

En este punto, ha recordado que "hay una revolución tecnológica en curso, y Europa es todavía un gigantes comercial, pero no es un gigante político, ni tecnológico", y tiene "tiene que preservar ese espacio de las democracias".

Ante ello, Pagazaurtundua ha apuntado que "no votar - el próximo 26 de mayo - no es que las cosas sigan igual, porque en este momento es como votar a esos populistas, que van contra la Unión Europea; y no votar en España en las europeas es como votar a Otegi y Pernando Barrena, a Torra o Puigdemont, o a Oriol Junqueras o la gente de ERC".

Para la candidata de CS, que ha recordado que la formación 'naranja' concurre con un "gran equipo", si "se paraliza Europa, vamos a sufrir todos en cada uno de nuestros países y nuestros territorios".

De hecho, ha asegurado que "el voto de las europeas, es como votar por tres, porque puede significar votar contra esa amenaza de populismo o del dogmatismo, que entra por las redes; o puede ser votar a favor de las políticas que nos interesan; o también votar contra aquellos que van a utilizar el Parlamento Europeo para manchar la reputación democrática de España".

Para concluir, Pagazaurtundua ha destacado la importancia que tiene la seguridad en Europa, pero sobre todo también hay que trabajar para que la sientan quiénes viajan y comercian en el exterior, para también recordar que hay que desarrollar acciones en el "libre comercio, porque en los próximos años nos va a tocar retos que tienen que ver con México, con Singapur, con Mercosur o los nuevos acuerdos con Estados Unidos, por lo que impulsaremos que se exijan los mismos estándares de calidad o de protección al consumidor que se hace con los productores de la UE para evitar la competencia desleal".