El Parlamento exige un "refuerzo urgente" de las plantillas de Correos y garantía al medio rural

Archivo - El PP lleva al Parlamento una PNL para reforzar Correos - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha llevado hoy, al pleno del Parlamento de La Rioja, una proposición no de ley para pedir al Gobierno riojano exigir al central un "refuerzo urgente" de las plantillas de Correos así como garantía al medio rural.

El 'popular' Antonio Eguizábal ha defendido la proposición considerando que se estaba viviendo "el día de la marmota", dado que es la tercera vez, ha dicho, que se presenta una proposición de este tipo.

"Vivimos una situación inaceptable, principalmente los pequeños municipios, que llegan a estar hasta un mes sin recibir ni una sola carta", ha relatado señalando Rincón de Soto "que tiene dos carteros y ha estado un mes con uno sólo".

Pradejón o Aldeanueva de Ebro también, ha dicho, tienen dos carteros y si uno cursa baja, o vacaciones, el otro tiene que encargarse de todo el servicio. Situaciones que hacen que no se reciban a tiempo citaciones médicas o paquetes urgentes.

"Estamos hablando de un servicio esencial y se dan estas situaciones porque la empresa no cubre las bajas o las vacaciones y jubilaciones", ha clamado.

El diputado de IU Carlos Ollero ha apuntado a que existe un proceso "de privatización" y "desmantelamiento" que "no es de ayer" y, por tanto, ha entendido, "PP y PSOE son corresponsables".

"Resulta enternecedor ver la defensa sindical de los 'populares' que nos gustaría ver en otros sectores como las trabajadoras de residencias", ha dicho. Y es que ha visto un "oportunismo" en la proposición así como un deseo de dañar al Gobierno central.

El portavoz de Vox, Ángel Alda, ha considerado que "es momento de poner blanco sobre negro", dado que Correos es una entidad pública "cuya característica es la falta de transparencia".

Ha apuntado a sus "pérdidas" y su situación "deficitaria". "No debe convertirse en un juguete ideológico vinculado a cuestiones como la Agenda 2030", ha indicado.

El socialista Daniel Carrillo ha valorado cómo se trata de un "activo para la cohesión territorial". Por otro lado, se ha preguntado si al Partido Popular "le importaba Correos" cuando gobernaba.

"Les voy a mandar un mensaje claro, esto va de servicios públicos, no de presentar una proposición aquí y luego rechazar un plan en Madrid", ha dicho.

TEXTO DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY

A través de esta proposición no de ley, el Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja para que, a su vez, inste al Gobierno de España a que se solicite a Correos reforzar con carácter urgente las plantillas de todas las oficinas de La Rioja, priorizando núcleos rurales y pequeños municipios.

También, que Correos asegure la apertura diaria y estable de todas las oficinas en La Rioja, durante todo el año, cubriendo bajas y vacaciones mediante contrataciones suficientes.

Que se mejoren los recursos humanos, especialmente carteros suficientes, y materiales (vehículos de reparto, tecnología, equipos informáticos), para permitir un servicio y reparto eficiente y pleno acceso a los servicios.

Se implemente un plan de seguimiento sobre la atención postal en La Rioja rural, en diálogo con los ayuntamientos

Se garantice la cohesión territorial, la igualdad de derechos y el futuro del medio rural en La Rioja por parte de Correos.

Y se ejecute la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular registrada el 8 de febrero de 2025 (11L/PNLP-0104), aprobada en el Pleno celebrado el pasado 11 de marzo de 2025.

Además, se ha incorporado otro punto, a través de una enmienda del PSOE, para que se solicite a Correos la restauración inmediata, y suficiente, de la dotación de personal en las unidades de reparto de La Rioja, especialmente en Haro y su comarca, garantizando el cumplimiento del Servicio Postal Universal.

Este punto suma, también, trasladar el apoyo institucional del Parlamento de La Rioja a la plantilla de Correos en reconocimiento al esfuerzo diario y su profesionalidad por intentar garantizar el servicio.

Por otro lado, se han añadido dos enmiendas del Grupo Podemos-IU por las que se añade: establecer, y respetar, un número mínimo de personal por departamentos y zonas, que no pueda disminuir en ningún momento por causa de vacaciones, bajas, jubilaciones u otras situaciones; así como reconocer y garantizar Correos y su red de oficinas como servicio público esencial.