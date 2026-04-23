El Parlamento de La Rioja aprueba la Ley de Simplificación Administrativa

El presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, llegando a Parlamento con la presidenta de la Cámara, Marta Fernández Cornago, y la portavoz del PP, Cristina Maiso - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha aprobado, en la sesión de pleno de hoy, el Proyecto de Ley de Simplificación Administrativa, Mercado Abierto y Calidad Normativa elaborado por el Gobierno riojano con los votos a favor de PP, PSOE y Vox y el voto en contra de Podemos-IU.

El debate ha sido abierto por el diputado de Izquierda Unida Carlos Ollero, quien ha considerado que es una "norma inspirada claramente por principios neoliberales de la derecha más conservadora".

Se ha sorprendido de apoyo del PSOE porque "puede, y llegará a hacerlo, privatizar servicios públicos" con una "importante desregulación mercantil coherente con los acuerdos que se están haciendo con Vox en otras comunidades".

Supone, ha visto, "futuros recortes de personal en la administración" y "privatizaciones" de forma que habrá vías de acceso a la admnistración que sólo podrán usar "quien pueda pagarlas"; además de un "dumping regulatorio" con "dudas de su constitucionalidad".

El portavoz de Vox, Ángel Alda, ha defendido la ley porque supone, ha dicho, "agilizar y hacer más dinámica" la relación de la administración con los ciudadanos y las empresas.

Ha valorado la sustitución de resoluciones administrativas por declaraciones responsables, porque permite "acelerar trámites sin tener que esperar" a la decisión de la administración.

El texto final incorpora dos enmiendas de Vox, añadiendo un plazo de un año para la prevista creación de una Plataforma de Gobernanza de Datos; y posibilitando la flexibilización de éstos en caso de que La Rioja exija más requisitos que otras comunidades después de la valoración, que ya estaba prevista, y la posible supresión de requisitos, que ya se contemplaba.

El portavoz socialista, Javier García, ha valorado la importancia de "derribar muros" con la administración y que ésta sirva "con eficacia".

"Sin embargo la realidad que viven ciudadanos y empresas es distinta, con desplazamientos y la sensación de que la administración es un gigante lento y ciego", ha dicho.

Esta ley, ha visto, trata de esto. "Son líneas de actuación para preparar al sector público ante el desarrollo de la sociedad y posibilitar una ciudadanía satisfecha con los sectores públicos", ha visto.

Ha valorado, además, que se hayan aceptado dos enmiendas del Partido Socialista por la que se incluye la colaboración con el tercer sector; y reuniones trimestrales entre administraciones locales y autonómicas para coordinar esfuerzos de simplificación administrativa y compartir experiencias exitosas. "El texto es mejorable, pero es un primer paso", ha concluído.

"La simplificación administrativa no es perdida de control y las entidades colaboradoras no son privatizaciones", ha aseverado la 'popular' Begoña Martínez Arregui.

Ha relatado cómo se "favorece" que la administración sitúe "al ciudadano en el centro y evitar la frustración", además de que "se crean condiciones más favorables" para la instalación de empresas.

Ha destacado cómo con el mercado abierto se "acaba con la discriminación", se favorece "la creación de empleo", y "es una apuesta responsable por una administración más ágil, una economía mas abierta y una regulación más inteligente".

CLAMOR SOCIAL

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha cerrado el debate para considerar que "un buen gobierno se caracteriza por facilitar el desarrollo de todas las actividades, lo cual incluye la actividad socioeconómica".

"Un buen gobierno remueve los obstáculos y las dificultades y no cabe duda de que la lentitud de la respuesta de la administración es una dificultad que deja por el camino muchos esfuerzos e inversión y muchas ilusiones y proyectos", ha afirmado.

El presidente ha visto que "la simplificación administrativa es un clamor social" y ha asegurado que, con esta ley, se "va a permitir la aceleración de expedientes".

"Hoy", ha dicho, "es un día importante para La Rioja, se aprueba una ley que redunda en beneficio de la sociedad riojana, que agiliza procedimientos, reduce burocracia y ofrece confianza".