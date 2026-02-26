El Parlamento de La Rioja no respalda la petición de un 'billete único': "Eso no se hace de la noche a la mañana"

El diputado del PP Carlos Cuevas - PP

LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista no ha logrado, en el día de hoy, el apoyo del Grupo Popular para poner en marcha el 'billete único' en La Rioja, "aún estando de acuerdo en el fondo", porque "eso no se hace de la noche a la mañana", ha defendido el 'popular' Carlos Cuevas.

El diputado socialista Jesus María García ha defendido la iniciativa recordado que, en los últimos años, se ha producido un aumento de la demanda del transporte público, gracias a un aumento de las frecuencias y las bonificaciones en tarifas; así como "una gran concienciación en la ciudadanía".

En este momento, "se abre una oportunidad porque hay concesiones a punto de caducar" y, por tanto, "se puede aprovechar para mejorarlas y desarrollar una nueva planificación".

Por tanto, ha visto, "es un buen momento" para "estudiar" la posibilidad de un billete único así como para mejorar las conexiones.

El diputado de Izquierda Unida Carlos Ollero ha coincidido con la propuesta, de hecho, ha visto que el billete único debería llevar "implementado hace mucho tiempo".

Desde Vox, Hector Alacid ha visto necesario planificación y dialogo, partiendo "de una premisa muy clara" que es que "La Rioja dispone un sistema de transporte, con margen de mejora, pero que vertebra el territorio". En este sentido, ha visto "falta de concreción" en la iniciativa "para poder ser respaldada".

El 'popular' Carlos Cuevas ha visto cómo, "en modo ciudadano" se puede pedir mejorar una línea concreta, o aumentar una frecuencia, "pero eso es cuñadismo".

"La iniciativa tiene cuestiones que pueden parecer bien, como hablar de billete único o buscar mejoras y hacer estudios", ha dicho señalando cómo recientemente el Gobierno de España ha aprobado un real decreto por el que regula cuestiones como el abono único".

Ha asegurado que el Gobierno de la Rioja "está trabajando" para que esta comunidad pueda incorporarse al 'billete único', pero que es algo que se hará en el momento adecuado.

TEXTO DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY

La propuesta (que no ha contado con el respaldo necesario para salir adelante porque sólo ha mostrado su apoyo IU) pedía que el Parlamento de La Rioja instara al Gobierno de La Rioja a realizar las gestiones necesarias con el Ayuntamiento de Logroño y aquellas otras Administraciones locales con transporte público en sus municipios para implantar en nuestra comunidad el billete único, en el ámbito del transporte de viajeros.

También, buscar, junto con el Ayuntamiento de Logroño, una mejora de las conexiones, tanto físicas como de horarios, entre el transporte rural, interurbano y metropolitano y el transporte urbano de Logroño.

Junto a esto, realizar los estudios necesarios, con el consiguiente proceso de participación y diálogo de las entidades locales y agentes sociales, para establecer un nuevo mapa concesional en nuestra comunidad que establezca de cara a la finalización de las actuales concesiones en 2028 un nuevo marco que asegure una adecuada interconexión de los actuales sistemas entre sí, al mismo tiempo que se busque una ordenación y mejora de las frecuencias actuales entre los ayuntamientos riojanos.