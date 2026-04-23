El Parlamento riojano no tomará en consideración la proposición de Ley del Tercer Sector del PSOE

Archivo - Momento en el que el secretario general del PSOE, Javier García, registra la proposición - PSOE - Archivo

LOGROÑO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento riojano ha rechazado hoy, con los votos del Partido Popular y de Vox, y la abstención de Podemos-IU, tomar en consideración la proposición de Ley del Tercer Sector del PSOE a la que el Gobierno de La Rioja ya había emitido informe desfavorable.

El portavoz socialista, Javier García, ha abierto el debate asegurando que esta ley quería "ser la voz de esas entidades que, día a día, llegan a donde la administración publica no lo hace".

"Son quieren cuidan de nuestros mayores, luchan contra la exclusión y la pobreza; entidades a caballo entre lo publico y lo privado pero que siempre satisfacen intereses generales", ha dicho.

Se trata de una propuesta de ley que "obliga a garantizar una financiación estable, para que las entidades no estén mirando al calendario" e incluye la "elaboración de un plan estratégico".

"Hemos venido a construir, los riojanos nos pusieron en la oposición y desde la oposición se pueden hacer cosas y eso queremos, hacer propuestas que mejoren la vida de la gente", ha dicho.

La diputada de IU, Henar Moreno, ha compartido el reconocimiento al tercer sector, porque "llegan a las personas a las que las administraciones han dejado de lado".

Le ha parecido "chocante" que se haga una ley para lo que las entidades están "obligadas a hacer por abandono"; y, por otro lado, ha considerado importante que haya una identificación de lo que es el tercer sector, "afinando bien" y no de la forma de la que lo hace esta proposición de ley.

Desde Vox, Hector Alacid ha visto en esta proposición de ley un "avance a un modelo más intervencionista y menos eficiente". Además, ha visto que no se puede "aceptar que bajo el paraguas de la ayuda social se promueva adoctrinamiento".

Por otro lado, ha visto que "no es eficiente" y "consolida un gasto público estructural" cuando, desde Vox, se defiende un "modelo basado en resultados".

La 'popular' Maria Teresa Antoñanzas ha comenzado considerando que las entidades sociales son "un pilar fundamental" y "atienden a quien más necesita".

"Hoy no debatimos si creemos en el tercer sector; lo apoyamos en el trabajo diario", ha advertido señalando que existe un registro de entidades sociales y se cuenta con una Mesa de Dialogo Civil.

Ahora, ha dicho, hace falta "apoyo, no mas burocracia", porque esto "no ayuda, dificulta su trabajo" y, por eso, desde el Partido Popular se ha rechazado esta proposición.

García ha lamentado que no salga adelante lo que es, ha insistido, "un borrador, no un texto definitivo", que podría enriquecerse por los grupos y "que mejoraría la vida de los que peor lo pasan".