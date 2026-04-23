El Parlamento riojano pide que los agricultores puedan continuar con su labor profesional después de los 65 años

Archivo - El Parlamento pide reformar la Ley de Explotaciones Prioritarias - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha debatido hoy una proposición no de ley, del Partido Popular, con la que pide que los agricultores puedan continuar con su labor profesional después de los 65 años.

En concreto, la proposición insta al Gobierno de La Rioja a que, a su vez, inste al Gobierno de España a modificar la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.

El objetivo es que los agricultores y ganaderos no pierdan la condición de Explotación Agraria Prioritaria automáticamente al alcanzar la edad ordinaria de jubilación cuando continúen desarrollando efectivamente la actividad agraria profesional, y que se mantenga hasta su jubilación efectiva.

La proposición entiende que el sector agroganadero español presenta una edad media elevada y son muchos los agricultores y ganaderos que, por diferentes circunstancias, deciden continuar desarrollando su actividad profesional más allá de la edad ordinaria de jubilación.

Señala que los datos estadísticos indican que cuatro de cada diez titulares de explotaciones agrarias tienen más de 65 años. "El 64 por ciento superan los 65 años o más", ha apuntado la 'popular' Begoña Martínez Arregui apuntando a un "envejecimiento" de las explotaciones "más acusado en la ganadería extensiva o los pequeños viticultores".

Perder la calificación de Explotación Agraria Prioritaria, indica la propuesta en este sentido, implica importantes perjuicios para estos profesionales, ya que dejan de poder acceder con preferencia a múltiples ayudas o no se pueden acoger a las bonificaciones en la adquisición de tierras, entre otros instrumentos de apoyo al sector agrario.

La portavoz del Grupo Podemos-IU, Henar Moreno, ha apoyado la proposición, apuntando que "la edad de jubilación está en los 67 años", con lo que puede darse que "queriendo jubilarse", un agricultor no pueda hacerlo y, además, pierda la consideración de Explotación Prioritaria.

El diputado de Vox Héctor Alacid ha aplaudido la iniciativa por ser "una realidad evidente", como es que "el campo español está envejecido y sometido a normativas que castigan más que ayudan". También ha visto necesario "reducir la burocracia y garantizar la rentabilidad de las explotaciones".

La socialista Sara Orradre ha ironizado con la preocupación del Partido Popular por "cómo legisla el Gobierno de España", cuando no lo está tanto por el Gobierno riojano "con dos leyes en el constitucional, una de ellas de apoyo al mundo rural".

Les ha invitado a mirar más "cómo se legisla aquí" porque "se hace poco y mal y acaba en el Constitucional". Ha reconocido que la ley tiene treinta años y "requiere una revisión y adaptación a la realidad"; pero ha advertido de que los 'populares' llegan tarde.

El Gobierno de España, ha dicho, "ya trabaja en una nueva ley" y, por tanto, no ha entendido "necesario" decirle al Gobierno de España "cómo debe legislar" desde el parlamento. "No podemos oponernos pero tampoco votaremos a favor".