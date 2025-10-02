El Parlamento riojano pide romper las barreras de las personas sordas extendiendo el aprendizaje del lenguaje de signos

Archivo - Dos personas hablan en lenguaje de signos - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento riojano ha aprobado, por unanimidad, una proposición no de ley del Grupo Podemos-IU con la que pide romper las barreras de las personas sordas impulsando, y extendiendo, el aprendizaje del lenguaje de signos entre la población general.

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, ha defendido la iniciativa relatando cómo, cada año, cuando se celebra en en la Cámara riojana el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas los diputados dependen de las intérpretes para símplemente, saludar a los asistentes.

La accesibilidad, ha considerado, "no es sólo pretender que cada persona vaya con un intérprete sino generalizar el conocimiento". Sin embargo, a día de hoy, "es muy difícil acceder a esa formación".

"Por eso traemos esta iniciativa, para establecer mecanismos para que la sociedad en su conjunto adquiera conocimientos básicos para comunicarnos con nuestro entorno", ha indicado.

De este modo, el Parlamento de La Rioja pide al Gobierno riojano, no sólo impulsar la formación y el aprendizaje de la lengua de signos entre la población, promoviendo cursos; sino también instar a que se ofrezca como formación complementaria en la educación reglada.

La sordera, ha indicado por otro lado, es una discapacidad que en ocasiones se adquiere por la degeneración del cuerpo, por lo que ha visto "fundamental que avancemos en este conocimiento, aunque sea básico y, también, en casos como el de las personas sordociegas".

El portavoz de Vox, Ángel Alda, ha compartido la necesidad de "dar los pasos necesarios" para facilitar la vida a las personas sordas, o con discapacidad auditiva. Ha puesto el acento en la administración pública y en la sanidad.

"Desde el Gobierno de La Rioja se puede hacer más y mejor y algunas regiones ya están interpretando la lengua de signos, por ejemplo, en hospitales con un dispositivo móvil", ha dicho.

La socialista Sara Orradre ha visto cómo todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la lengua de signos se encuadra en el compromiso con la igualdad de oportunidades y la inclusión. "Es algo normalizado pero queda mucho trabajo por hacer", ha dicho.

Ha visto, también, fundamental el desarrollo de la Ley de Accesibilidad Universal de La Rioja. Cuestiones que vienen a favorecer, ha indicado, la convivencia y la empatía.

Ha reconocido, por otro lado, la labor de las intérpretes del Parlamento de La Rioja, que traducen las "sesudas" sesiones del Parlamento riojano.

"Creemos en una sociedad en la que nos podamos comunicar, podamos participar y seamos escuchados", ha añadido la 'popular' Caty Bastida, poniendo el acento en el papel que pueden tener los ayuntamientos en la oferta de estos cursos.

Por otro lado, ha dado la enhorabuena al Gobierno de Gonzalo Capellán por trabajar para que "este tipo de cuestiones estén siempre sobre la mesa".

Ha entendido la accesibilidad como "un derecho llave que abre la puerta a otros derechos". "Aunque estamos de acuerdo en impulsar la formación de la lengua de signos, ya existe el CRIE que imparte cursos", ha dicho.