El Parlamento riojano reivindica una normativa estatal para el ciclo de cero a tres años

La diputada de IU, Henar Moreno - EUROPA PRESS
LOGROÑO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento de La Rioja ha reivindicado hoy, con los votos de PP, PSOE y Podemos-IU, una normativa básica estatal para el ciclo de cero a tres años que establezca estándares comunes de calidad educativa, organización pedagógica y equidad territorial en todo el Estado, con la participación de las profesionales del sector.
La iniciativa, fruto de una proposición no de ley presentada por Izquierda Unida, era más amplia e incluía, entre otras cuestiones, rebajar a la mitad las ratios de personal establecidas en la normativa autonómica, incorporando el sistema de la 'pareja educativa' como criterio pedagógico, o garantizar condiciones dignas a las trabajadoras.
Sin embargo, desde el Grupo Parlamentario Popular (con mayoría absoluta) se ha considerado que no es posible avanzar mientras no se cuente con una normativa estatal, por lo que sólo se ha apoyado el punto que suponía instar al Gobierno de España a crear una normativa estatal.
Moreno ha reprochado que, desde el Partido Popular, se echan por tierra todas las propuestas que suponen reivindicar al Gobierno riojano y sólo se apoye las que suponen pedir a Gobierno central.
Desde el Partido Popular, Pilar Armendáriz ha recordado que fue un Gobierno del Partido Popular el que inició en La Rioja la gratuidad de cero a tres años; y Moreno les ha reprochado que entonces no esperaron a tener una normativa estatal. "Porque se puede", ha dicho.
Desde IU también se pedía instar al Gobierno riojano a ampliar y reforzar la red pública de escuelas infantiles, garantizando plazas suficientes en todos los municipios de La Rioja, avanzando hacia la gratuidad progresiva del ciclo y priorizando la gestión pública directa frente a la externalización; pero sólo lo ha apoyado el PSOE.