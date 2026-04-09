El Parlamento se suma al Gobierno riojano en pedir la vacunación preventiva frente a la dermatosis nodular

El diputado del PP, Sergio Álvarez - PP

LOGROÑO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento riojano ha aprobado hoy pedir al Gobierno central extender la vacunación preventiva frente a la dermatosis nodular a La Rioja. "Tenemos que insistir para que nos concedan el mismo estatus que Navarra", ha apuntado la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos.

La iniciativa, presentada por el Partido Popular en forma de proposición no de ley, ha sido defendida por el diputado del Partido Popular Sergio Álvarez, quien ha explicado que se trata de una enfermedad que "no supone riesgo para la salud de las personas" pero "es una cuestión muy importante para el ganado bovino".

Ha puesto el acento en las "repercusiones que tiene para municipios pequeños que son eminentemente agrícolas y ganaderos". "No olvidemos que detrás de cada explotación hay un ganadero y una familia que dedican su vida al cuidado de sus animales los 365 días del año", ha dicho.

Por eso, ha relatado, esta proposición pide "prevención para evitar que el problema se agrave, coordinación para que no haya desigualdades entre territorios limítrofes y certeza para que el sector pueda planificar su actividad sin vivir en una niebla de incertidumbre".

El Gobierno de La Rioja, ha dicho, "está pidiendo entrar en la zona de vacunación 1, como ya lo están Navarra y Álava, porque es necesario igualar el estatus y evitar que nuestro territorio se quede en desventaja".

Tras la intervención del 'popular', la diputada de Izquierda Unida Henar Moreno ha reconocido que le "falta por saber" en este tema, aunque ha creído que es "una situación puntual" que ha derivado en un uso "oportunista".

"No será casualidad que esto ocurra en el momento en el que van a ocurrir festejos; igual tiene más que ver con esto que con la ganadería en general", ha dicho pidiendo a los 'populares' "que trabaje con la ganadería y deje de usarla de forma oportunista".

El diputado de Vox Hector Alacid ha recriminado al Grupo Popular que sus iniciativas estén basadas "en la comodidad". "No han presentado ninguna iniciativa instando al Gobierno de La Rioja", les ha dicho recordándoles que son el grupo que sustenta al Ejecutivo.

"Buscan el populismo y la demagogia", ha dicho la socialista Sara Orradre haciendo un "llamiento a la tranquilidad" a los ganaderos. Al igual que Moreno, ha visto que "esto viene más bien al hilo de las ferias de ganado y taurinas".

Ha entendido que "el Gobierno de España está haciendo todo lo que está en su mano" y ha reprochado que, desde el PP, "piden cosas irresponsables".

Manzanos ha querido cerrar el debate agradeciendo al Grupo Popular haber traído al Parlamento esta iniciativa. "Estamos hablando", ha dicho, "de un problema grave" en el que el Gobierno de La Rioja está "trabajando desde que aparecieron los primeros casos en Cataluña".

Hasta este momento, ha relatado, el Gobierno riojano podía estar de acuerdo en la estrategia de vacunación, "porque se basaba en los focos positivos".

Pero, ha añadido, se han producido dos focos nuevos en Huesca y eso ha hecho que el radio de actuación tenga que cambiar "y la propuesta del Ministerio rodea a La Rioja de forma forzada".

Contra esta propuesta, ha indicado, el Gobierno de La Rioja lleva medio mes trabajando, porque "si entra toda Navarra no tiene sentido que una ganadería pase de una zona de riesgo a otra limpia".

Ha asegurado que las dosis que necesita La Rioja "serían pocas" y lo puede hacer "en poco tiempo". "Me encantaría poder adquirir mañana mismo esas vacunas pero la legislación no lo permite", ha clamado Manzanos

PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja para que inste, a su vez, al Gobierno de España a extender, de manera inmediata, la vacunación preventiva frente a la dermatosis nodular contagiosa a toda la Comunidad Autónoma de La Rioja, atendiendo a su proximidad a zonas afectadas y a su evidente riesgo epidemiológico, así como ampliar dicha estrategia al conjunto del territorio nacional mediante un enfoque homogéneo, anticipatorio y no fragmentado.

Adoptar, con carácter urgente, las medidas necesarias para agilizar la adquisición, autorización y distribución de vacunas, garantizando su disponibilidad suficiente y su aplicación rápida y eficaz en todas las zonas de riesgo.

Impulsar, ante las instituciones europeas, la flexibilización del marco regulatorio vigente, con el fin de permitir campañas de vacunación preventiva generalizadas que refuercen la capacidad de respuesta frente a la enfermedad.

Revisar, de forma urgente, la estrategia seguida hasta la fecha, evaluando las deficiencias detectadas en la gestión de la crisis, especialmente en relación con la exclusión de territorios en riesgo como La Rioja, y adoptando las medidas correctoras necesarias para mejorar la eficacia y anticipación ante futuras emergencias sanitarias.

Garantizar, la coordinación efectiva con las comunidades autónomas y con el sector ganadero, incorporando sus demandas y el conocimiento técnico disponible, a fin de diseñar una estrategia común que priorice la protección sanitaria y la viabilidad económica de las explotaciones.

Este último punto ha sido aprobado con los votos a favor del Partido Popular, PSOE y Vox; y la abstención del grupo Podemos-Izquierda Unida. El resto de puntos han contado con el voto a favor de PP y Vox, el voto en contra del PSOE y la abstención de Podemos-IU.

COMISIÓN DE ESTUDIO

Por último, en el pleno de hoy, la mayoría absoluta del Partido Popular ha rechazado la petición, por parte del Partido Socialista, de constituir una Comisión de Estudio sobre el Sector Primario en La Rioja, algo que sí apoyaban tanto Podemos-IU como Vox. La socialista Sara Orradre ha adelantado que volverán a pedirlo.