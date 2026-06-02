Paro.- El desempleo en La Rioja desciende en 177 personas en mayo y registra una tasa del 7,34%, la menor desde 2008

Cristina Salinas - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha destacado este martes que el número de personas desempleadas registradas en La Rioja durante el pasado mes de mayo se sitúa en 11.980, lo que supone un descenso de 177 personas respecto a abril (-1,46 %) y una tasa de paro del 7,34 %, "unas cifras que registran los mejores datos de desempleo en un mes de mayo desde el año 2008".

La directora general de Empleo, Cristina Salinas, ha analizado así los datos del mercado de trabajo en la Comunidad durante el pasado mes, publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que sitúan a La Rioja como la quinta comunidad autónoma con menor tasa de desempleo y 1,94 puntos por debajo de la media nacional (9,28%).

Salinas ha subrayado que "nos encontramos con el mejor dato de un mes de mayo desde el año 2008", por debajo de los 12.000 desempleados y ha destacado que durante el último mes el paro ha descendido en todos los sectores.

En concreto, 139 desempleados menos en Servicios, 35 menos en Industria, 9 menos en Agricultura, y 5 personas menos en Construcción, lo que confirma "la solidez del mercado laboral riojano". Solo aumenta levemente entre el colectivo de personas sin empleo anterior, con 11 desempleados más.

Por sexos, la directora general de Empleo ha destacado que "continúa la tendencia de descenso del paro femenino a un ritmo mayor que el masculino", con 113 mujeres desempleadas menos en el último mes, frente a los 64 hombres que han encontrado empleo en mayo de 2026.

La tasa de paro femenina alcanza el 9,52 %, un porcentaje 0,15 puntos inferior a la registrada el pasado mes de abril (9,67 %) y la quinta más baja del país, 2,35 puntos por debajo de la media nacional (11,87 %).

Respecto al desempleo femenino en La Rioja, el pasado mes de mayo se sitúa en 7.267 personas. Además, según ha precisado Salinas, ha disminuido en todos los sectores, principalmente en Servicios (-94), seguido de Industria (-9), Agricultura (- 5), el colectivo de personas sin empleo anterior (-4) y Construcción (-1).

Por otra parte, el desempleo masculino se sitúa en 4.713 personas y alcanza una tasa del 5,42 %, 0,08 puntos inferior a la del mes anterior (5,50 %) y la tercera más baja del país solo por debajo de Islas Baleares (2,90 %) y Aragón (4,87 %), y 1,53 puntos por debajo de la media nacional (6,96 %).

Durante el mes de mayo, el desempleo ha descendido en todos los rangos de edad, con 107 personas menos entre los mayores o igual a 45 años; 58 desempleados menos entre las personas de 30 y 44 años; y baja en 12 personas entre los jóvenes menores de 30 años.

Interanualmente, el número de personas desempleadas registradas en La Rioja continúa su tendencia a la baja, con 62 parados menos y una tasa de desempleo 0,05 puntos inferior a la de mayo de 2025 (7,39 %).

En el último año, el paro ha descendido entre el colectivo de personas sin empleo anterior (-69) y en los sectores de Construcción (-57) y Agricultura (-25), mientras que ha aumentado en servicios (+33) e Industria (+56). Por sexos, en el último año, se contabilizan 32 mujeres desempleadas y 30 hombres menos.

Por rango de edad, la evolución del paro registrado interanual ha disminuido en 70 personas entre los desempleados con edades comprendidas entre 30 y 44 años y en 36 entre los iguales o mayores de 45 años. Por el contrario, aumenta en 44 el número de desempleados menores de 30 años.

AUMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA Y RÉCORD DE AFILIADOS.

La directora general de Empleo también ha informado del número de contratos registrados en La Rioja durante el pasado mes de mayo, que se ha situado en 10.779, lo que supone un aumento del 25,91 % en el último mes, con 2.222 contratos más.

Respecto al año pasado, se ha producido un descenso del 7,55 %, con 882 contratos menos que en mayo de 2025. Del total de los contratos firmados en La Rioja durante el mes de mayo, 3.383 tienen carácter indefinido, lo que supone el 31,3 % del total.

Respecto al pasado mes de abril, se ha producido un aumento de 416 contratos indefinidos (14,02 %), mientras que en el último año se han contabilizado 92 más (2,80 %). Por otra parte, los contratos temporales registrados en mayo ascienden a 7.416, el 68,7 % del total.

En el último mes, este tipo de contratos ha aumentado en 1.806 (32,19 %), mientras que en el último se han firmado 974 contratos temporales menos (-11,61 %).

Por sectores, el mayor número de contratos formalizados durante el pasado mes de mayo se ha producido en el sector Servicios (5.406), seguido de Agricultura (3.494), Industria (1.506) y Construcción (393).

En relación a la Seguridad Social, "se ha alcanzado un nuevo récord en La Rioja", ya que durante mayo se contabilizaron en La Rioja 146.011 afiliados, 2.682 más que en el pasado mes de abril, lo que "sitúa a nuestra Comunidad como la tercera región en la que más ha crecido el empleo en el último mes (1,87%) solo por debajo de Islas Baleares y Aragón", ha recalcado Salinas.

De total de afiliados registrados en mayo, 121.617 corresponden al régimen general y 24.394 al especial de autónomos. Respecto al año anterior, La Rioja ha aumentado en 2.494 el número de personas afiliadas a la Seguridad Social.