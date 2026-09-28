El Partido Riojano trasladará su sede principal a la calle Chile 1 de Logroño tras adecuar este nuevo espacio

LOGROÑO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+Riojan@s) ultima los preparativos para la apertura de su nueva sede principal en la céntrica calle Chile, 1, de Logroño, a pocos metros de la conocida fuente de los Riojanos Ilustres.

Se trata de un local a pie de calle y accesible, una de las máximas que la dirección de la formación perseguía para facilitar la entrada a personas con dificultades de movilidad. "Siempre he dicho que bajo mi mandato las puertas y ventanas del Partido Riojano estarán abiertas a todas aquellas personas con sentimiento riojanista y que priorizan La Rioja y a los riojanos, y tener una sede a pie de calle, además de facilitar la accesibilidad, también ayudará a contar con nuevas afiliaciones ante el descontento que generan los gobernantes actuales", explica la presidenta de la formación, Rita Beltrán.

Las nuevas instalaciones han sido utilizadas como chamizo durante las fiestas de San Mateo de Logroño, lo que también ha servido para testar el interés que genera el nuevo espacio riojanista, con gran éxito de afluencia y participación.

La ciudadanía no solo buscaba degustar el reconocido zurracapote del PR+Riojan@s, sino también afiliarse, comprar lotería de Navidad, interesarse por las propuestas políticas de la formación y hacer llegar sus peticiones, quejas y sugerencias.

Ahora, el local experimentará algunas reformas de cara a su puesta en funcionamiento como espacio de reuniones, oficina de afiliaciones y de atención a la ciudadanía.

La sede anterior, situada en una entreplanta del número 17 de la calle Portales, fue vaciada el pasado 12 de septiembre dando paso a un nuevo propietario. Dichas instalaciones, en uso por la formación política regionalista desde mediados de los años 80 y en un edificio centenario, no contaban con ascensor, lo cual dificultaba el acceso.