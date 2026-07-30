Pasea La Rioja ofrece seis citas para este fin de semana en parques, reservas y las cascadas de Puente Ra

LOGROÑO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Pasea La Rioja ofrece este fin de semana seis nuevas experiencias en el Parque Natural de la Sierra de Cebollera, las cascadas de Puente Ra, El Rasillo y la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro.

Las citas, gratuitas, están disponibles con reserva previa y se dirigen a todos los públicos, tal y como ha avanzado el Gobierno de La Rioja.

Pasea La Rioja es una iniciativa que invita a descubrir el patrimonio natural, cultural y paisajístico de la comunidad mediante experiencias interpretativas gratuitas, diseñadas para acercar los espacios naturales protegidos a público de todas las edades e intereses.

Todas las experiencias se desarrollarán en horarios y localizaciones especialmente adecuados para disfrutar del entorno natural durante la época estival.

La programación comenzará mañana, viernes, 31 de julio, con tres propuestas en el Parque Natural de la Sierra de Cebollera.

La primera será Historias de la Trashumancia, una visita guiada al Centro de Interpretación Museo de la Trashumancia, que invita a dejarse guiar por las historias inspiradas en los objetos que conservan la memoria de los pueblos serranos y de un modo de vida ligado a la trashumancia.

A través de un recorrido participativo, los participantes podrán conectar con las narrativas que esconden las piezas expuestas y compartir recuerdos propios o ajenos que contribuyan a recuperar la memoria colectiva de un fenómeno que marcó profundamente la identidad de estos territorios.

Ese mismo día también se celebrará Bitácora de Cebollera, una propuesta creativa incluida en la serie Natura [lista].

Durante el taller, los participantes elaborarán su propio cuaderno de campo con materiales reutilizados para registrar observaciones, dibujar, anotar pistas, identificar la biodiversidad del entorno y recoger las preguntas que surjan durante la exploración.

Una actividad que combina creatividad, reutilización y educación ambiental para despertar la curiosidad, la capacidad de observación y el respeto por la naturaleza.

La jornada del viernes concluirá con la Marcha nocturna La Pineda, una actividad dirigida a público adulto que recorrerá una de las zonas menos conocidas del de la Sierra de Cebollera.

El itinerario transcurrirá entre pinares, hayedos y retamales, permitiendo descubrir la historia de la finca forestal de La Pineda y la gestión mancomunada de Las 13 Villas.

El recorrido culminará al atardecer en uno de los cerros con mejores vistas del Parque, desde donde se pondrán en valor la belleza del paisaje y los usos tradicionales y actuales de este entorno.

El sábado, 1 de agosto, regresará uno de los paseos interpretativos más demandados del verano: Ra, camino de agua, un recorrido hasta las Cascadas de Puente Ra.

La actividad propone caminar junto al río Ra, bajo la sombra de las hayas y acompañado por el sonido del agua, para descubrir el origen de sus aguas, la fauna y flora que alberga este ecosistema y la importancia de uno de los enclaves más emblemáticos del Parque Natural de la Sierra de Cebollera.

La programación continuará el domingo, 2 de agosto, con una de las novedades de esta edición: Descubriendo la Cueva de Cerrauco, una propuesta dirigida a público adulto que combina una ruta guiada desde la localidad de El Rasillo con una visita interpretada al interior de la cavidad.

La propuesta permitirá iniciarse en la espeleología y descubrir el medio subterráneo y sus principales características naturales mediante un recorrido sin dificultades técnicas ni necesidad de conocimientos previos.

Por la tarde, la programación se trasladará hasta la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro con la Mini ruta interpretativa: un paseo entre cigüeñas.

La actividad comenzará con una visita guiada al Centro de Interpretación de Sotos de Alfaro para conocer la importancia del bosque de ribera como fuente de alimentación de numerosas especies y comprender por qué las cigüeñas y otras aves migratorias regresan cada año a este espacio natural.

Posteriormente, los participantes visitarán una de las colonias de cigüeña blanca europea más numerosas del continente para observar de cerca sus hábitos.