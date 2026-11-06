El paseo del Mercadal de Calahorra acoge este fin de semana la XX Feria de la Golmajería con 16 estands - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Calahorra se prepara para endulzar el fin de semana con la celebración de la XX Feria de la Golmajería, que abrirá sus puertas mañana, sábado 7 de noviembre, en la carpa instalada en el paseo del Mercadal.

En esta edición, reunirá a 16 estands especializados en dulces y repostería artesana y ofrecerá una amplia programación de actividades para todos los públicos.

Durante todo el fin de semana, vecinos y visitantes podrán degustar y adquirir mieles, chocolates, mermeladas, dulces tradicionales, repostería creativa y vermú artesanal, entre otros productos.

La Feria de la Golmajería abrirá el sábado de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas, mientras que el domingo podrá visitarse solo por la mañana, en horario de 11,00 a 14,00 horas.

En la carpa del paseo del Mercadal se darán cita Mieles Valle del Cidacos y Las ermitas de Arnedillo; chocolates Peñaquel; mermeladas La Encineta y Anamela; La Queleña; las pastelerías Flor y Nata, Dulce en Boca, Kate-Cakes La Leal, La Tentación y Tartdekor; Geleé Boutique; dulces El Avión; confitería Marcos; Con-Sentidos y vermú artesanal El quinto.

Paralelamente a la feria, se han programado actividades dirigidas a públicos de todas las edades como talleres infantiles, cuentacuentos, catas, visitas guiadas y propuestas culturales.

Destacan los talleres infantiles 'Chupachuches golmajos', 'ChocoArte: crea tus figuritas de chocolate' y 'El laboratorio secreto' y los cuentacuentos 'Cuentos golosos' y 'El país de las delicias'.

Los adultos podrán participar en varias experiencias gastronómicas, como la cata de gelatinas organizada por Gelée Boutique y la cata de chocolate y vino de Chocolates Peñaquel, ambas con plazas limitadas e inscripción previa.

Además, para este fin de semana se han organizado visitas guiadas al templo de San Francisco, organizadas por la Cofradía de la Santa Vera Cruz, y al cementerio de 'La Planilla' con la asociación Amigos de la Historia, así como se impartirán los talleres de 'Atrapasoles de otoño' y 'Decoración de bolas', dentro del programa Otoño chiqui de ACTIBA.

La agenda cultural se completará con la programación del teatro Ideal, escenario de la proyección del documental 'Protagonistas' del grupo de teatro Improyayas el 6 de noviembre a las 20,00 horas y del concierto 'Voces que construyen', que el coro 'Cuchufleta' ofrecerá el 7 de noviembre a partir de las 19,00 horas.

El domingo, 8 de noviembre, el Ideal acogerá el teatro infantil titulado 'Esto es un poema' con las compañías Los Titiriteros de Binéfar y Violeta y Péndula.

Los días 7 y 8 de noviembre los amantes del dulce tienen una gran cita en Calahorra con la Feria de la Golmajería, que celebra su vigésima edición. Un punto de encuentro para saborear productos artesanos y compartir un fin de semana de ocio en familia, que también contribuye a dinamizar la actividad comercial y turística de la ciudad y a poner en valor una tradición gastronómica muy arraigada en Calahorra.