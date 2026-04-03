La Pasión de Villoslada regresa el Sábado Santo con su 14ª edición - LA COLODRA

LOGROÑO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía de teatro La Colodra pondrá en escena La Pasión mañana, 4 de abril, Sábado Santo, con dos funciones previstas a las 18:00 y a las 20:00 horas, tal y como ha avanzado la organización.

La entrada será gratuita y podrá retirarse en distintos establecimientos de Villoslada de Cameros o solicitándolas a través del correo electrónico teatrolacolodra@gmail.com.

Esta nueva edición, que alcanza ya su decimocuarta puesta en escena, se integra en la programación de Semana Santa del municipio, ofreciendo "una oportunidad excepcional para contemplar la Sarga de Villoslada, el impresionante telón que cubre el retablo de la iglesia y que solo puede admirarse en estas fechas".

La Pasión es una obra original, escrita y dirigida por Virginia Muela, en la que participan más de cuarenta personas del propio municipio entre elenco y equipo técnico, "reflejo del compromiso del pueblo de Villoslada que hace posible este proyecto cultural".

La propuesta combina interpretación, música en vivo y un potente lenguaje visual con la Sarga como gran escenario.

En esta edición, la representación contará, como hace ya varios años, con la participación en directo de la soprano María Martínez de la Concepción, acompañada al piano por Diego Martínez de la Concepción y la interpretación de una Jota de Pasión por parte de una de las actrices de la obra, Loli Barral.

La elaboración del cartel de La Pasión ha corrido a cargo del artista Alberto Vidarte, de raíces villosladenses y residente en Madrid, que continúa la iniciativa puesta en marcha el año pasado por Jorge Zárate, de colaboración pictórica con la semana cultural de artistas relacionados con la localidad.