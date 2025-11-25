La PAU 2026 se celebrará en La Rioja los días 2, 3 y 4 de junio en convocatoria ordinaria

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Organizadora de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Comunidad, integrada por representantes de la Consejería de Educación y Empleo y de la Universidad de La Rioja, ha acordado las fechas de la convocatoria ordinaria de esta prueba, que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de junio de 2026, mientras que el 30 de junio y 1 y 2 de julio se examinarán los estudiantes de la convocatoria extraordinaria.

Los exámenes mantendrán la misma estructura que los del pasado curso, con un modelo único de examen en cada materia, que se estructurará en diferentes apartados o bloques, que podrán contener una o varias preguntas o tareas. Las pruebas tendrán un diseño competencial que permitan comprobar el grado de consecución de las competencias específicas de cada asignatura.

Asimismo, se podrá incluir la posibilidad de elegir entre varias preguntas o tareas, dentro de un mismo apartado o bloque y las preguntas podrán ser de respuesta cerrada, semiconstruida o abierta.

EL TURNO DE MAÑANA, MEDIA HORA ANTES

En la convocatoria de 2026, las pruebas de cada materia tendrán una duración de 90 minutos y como novedad, las del turno de mañana comenzarán media hora antes, a las 9,30 horas en lugar de a las 10,00 horas, con la finalidad de evitar las horas centrales de calor. Respecto a las sedes, se mantienen las de Logroño (Campus universitario, Polideportivo y aulario del Centro Riojano de Innovación Educativa) y Calahorra.

Respecto al calendario de procesos, la Comisión Organizadora de la PAU en La Rioja también ha acordado que la entrega de matrículas por parte de los centros deberá realizarse hasta el 22 de mayo de 2026 en su convocatoria ordinaria y hasta el 23 de junio de 2026 para su convocatoria extraordinaria. La evaluación provisional se publicará el 16 de junio (ordinaria) y el 10 de julio (extraordinaria) y la definitiva los días 26 de junio (ordinaria) y 23 de julio (extraordinaria).