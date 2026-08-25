Peña 'La Riojana', primer premio del Concurso de Carrozas de las fiestas de Calahorra

LOGROÑO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Peña 'La Riojana' ha resultado la ganadora del primer premio del Concurso de Carrozas de las fiestas de agosto de Calahorra, según el acta que ha dado a conocer este martes el Ayuntamiento de la localidad riojabajeña.

De acuerdo con este acta, el jurado se ha reunido esta misma mañana, compuesto por Raquel Moral, concejal de festejos como presidenta, y, como vocales, las concejalas Mª Isabel Sáenz y María Teresa Arnedo; Mª José Garrido Romanos, actriz; Luis Correa, periodista; y Carmela Barbero Díaz, arte, actuando como secretaria Eva López Resa.

Se han presentado al concurso un total de 6 carrozas, correspondientes a cada una de las Peñas de la ciudad. Se ha puntuado cada una de las carrozas de 5 a 10 puntos por parte de cada miembro del jurado.

De este modo, y una vez sumadas estas puntuaciones otorgadas, el Primer Premio, de 600 euros y diploma, ha sido para la Carroza de la Peña 'La Riojana'. El Segundo Premio, de 400 euros y diploma, ha sido para la Carroza de la Peña 'La Calagurritana'.

El Tercer Premio, de 200 euros y diploma, ha recaído en la Carroza de la Peña 'Philips', para la que también ha ido a parar el Premio especial de 200 euro a la carroza más representativa de la temática "Historia de las Peñas de Calahorra".