Los pensionistas riojanos mantienen movilizaciones: "Nos han usado como arma arrojadiza"

LOGROÑO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

No se fían de los políticos y, además, sienten que les han usado "como arma arrojadiza". La Plataforma para la Defensa de las Pensiones Públicas ha anunciado hoy que mantiene las movilizaciones a pesar de que se haya llegado a un acuerdo para aprobar el 'decreto ómnibus'.

El portavoz de la Plataforma Logroñesa para la Defensa de las Pensiones Públicas, Pedro Gómez, ha ofrecido hoy una rueda de prensa junto a Pablo Benito, miembro de la plataforma después de que, el pasado 22 de enero, no se aprobara el 'decreto ómnibus'.

Esto, ha relatado, les generó "mucha rabia" y, más adelante, al ver que se llegaba a un acuerdo con Junts y el PP anunciaba su voto a favor pensaron que les "tomaban el pelo" a los pensionistas.

Gómez ha señalado la "indignación" de los pensionistas porque se trataba de un decreto con medidas que "no eran un lujo, eran una necesidad, teniendo en cuenta el número y la cantidad de pensiones que están por debajo de los mil euros".

"Los políticos esta vez nos han tratado como mercancía. Hemos visto cómo partidos que votaron no después han dicho que sí y eso no lo entendemos. Nos han usado como arma arrojadiza y las personas pensionadas no somos mercancía", ha espetado.

Benito ha añadido: "Nos usan de moneda de cambio. Vamos a actualizar las pensiones, pero ya veremos cómo, cuándo, a cambio de qué. Y esa es la malversación del espíritu y de la letra de la Constitución".

Es, ha dicho, "no cumplir con tus obligaciones, como te manda la ley, y el usarlo de forma torticera para tus propios intereses particulares, partidistas, o del que te ha descolgado el teléfono por la mañana y te ha dicho, cuidado con los votos, que esto a mí no me interesa".

MOVILIZACIONES

La plataforma ha preparado movilizaciones, comenzando hoy con una concentración frente a la sede de Vox. Continuarán el 10 de febrero, a las 11:30 horas, con una concentración frente a la sede del Partido Popular en Logroño y el 17 de febrero, a la misma hora, frente a la sede del PSOE en esta ciudad.

"En un momento", ha relatado, "habíamos pensado suspender todas las acciones que teníamos previsto porque, si aprobaba el decreto no tenía mucho sentido; pero de los políticos actuales nos fiamos poco, más bien nada, entonces las vamos a mantener".

También ha visto que "ya está bien de que haya estudios, pagados por bancos y aseguradoras, que llevan desde 1995 pronosticando la quiebra del sistema público de pensiones".